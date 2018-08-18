Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав: От зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п. Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні? - протягом кварталу - стільки-то % - протягом півріччя - стільки-то % - протягом року - стільки-то % - і коли почалось розвернення цін?
change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої
Та там в однієї на аві все пише))) - я - крута!(вмію/точніше думаю, що вмію заварювати каву і спекти кекс, підглянувши в ютубчику) - всі мужики - козли!(нехочуть мене таку гарну, а хочуть якусь "рабиню кухні і ліжка") Ну, і далі по списку... "нах ті мужики - досягну все сама".... - але пізнього/суботнього/самотнього вечора - глажу свого кота)))))
Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к. Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.
П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть. Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.