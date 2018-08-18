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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7698769977007701>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:45

Може вас трохи повернути до теми))

Старожили гілки - може ви підкажете?
  Успіх написав: От зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?

Хоч приблизно))
Дякую!
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:23

  Успіх написав: :mrgreen: #етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас :mrgreen: але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини :D

Или у тещи, да? :mrgreen:
Вам ведь теща до сих пор приходит готовить
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:45

  Успіх написав:
  change_pm написав:
  vitaliian написав:а предприимчивых долярчиков на всех не хватит :roll: ( надо самой воспитывать.

Ага, ти такого виховаєш, а воно піде потім туди, де духовка є і годують не тільки "кексом" :mrgreen:

:mrgreen: #етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас :mrgreen: але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини :D

Чё-та ржу. Обесценивают своих жен в ноль и при этом считают что Натт именно такого отношения в жизни и не хватает )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:05

  change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої...

Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...

А по їжу, до тещ і мам )))

Чендж, я не буду вас с Доляреком расстраивать, что ваши жены тоже могут борщ не только вам готовить ))) и приятно, что вы как Акурт нападаете ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:07

А тепер про нерухомість...

Які думки у товариства про такий об"єкт:
- біля води,
- біля ШРТ

Апарт-комплекс Електриків
від лідера будівельної галузі усієї неньки :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:44

  change_pm написав:
  Kostia написав:В какой из этих речек-вонючек можно плавать? И какие есть там пляжи

Імхо, коли біля тебе океан, купатись у річці-смердючці, якось не комільфо...
https://www.dayoutwiththekids.co.uk/thi ... er/beaches
https://zimamagazine.com/2018/06/8-samy ... obritanii/

З Ліверпуля 30 хвилин на ШРТ і ти на шикарному пляжі*...

А що там ви отримуєте в Київі за пляжі за 30 хвилин на ШРТ?

* Флай, це для тебе написав... імхо, є про шо подумати :!:

То есть пляжей нет
Сами завели тему про речки и теперь на океан перевели. Зашквар
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:47

Комрады, что думаете о ламинате SPC (ламинат на основе мела, без формальдегидов, подходит на теплый пол)?

З.Ы. Может, пора нам ремонтную ветку открывать? Столько ценной инфы по ремонтам за время нахождения на форуме тут читала, но как ее найти-то теперь...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:50

  Kostia написав:
  change_pm написав:
  Kostia написав:В какой из этих речек-вонючек можно плавать? И какие есть там пляжи

Імхо, коли біля тебе океан, купатись у річці-смердючці, якось не комільфо...
https://www.dayoutwiththekids.co.uk/thi ... er/beaches
https://zimamagazine.com/2018/06/8-samy ... obritanii/

З Ліверпуля 30 хвилин на ШРТ і ти на шикарному пляжі*...

А що там ви отримуєте в Київі за пляжі за 30 хвилин на ШРТ?

* Флай, це для тебе написав... імхо, є про шо подумати :!:

То есть пляжей нет
Сами завели тему про речки и теперь на океан перевели. Зашквар

100500!
Я ж не заводив тєму про речки з точки зору вийти з будинку і поплавати?
Я казав про те, що інщі міста вже розвинули тєму річка+місто, а Києву це світить років через 150...

І з точки зору середньостатистичного англійця - лізти в річку поплавати, коли поруч море-окіян? Точно зашквар :mrgreen:
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 19 чер, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:51

Вила на місяць новий, молода(вже не факт) вовчиця©)))

  change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої

Та там в однієї на аві все пише)))
- я - крута!(вмію/точніше думаю, що вмію заварювати каву і спекти кекс, підглянувши в ютубчику) :)
- всі мужики - козли!(нехочуть мене таку гарну, а хочуть якусь "рабиню кухні і ліжка") :)
Ну, і далі по списку... "нах ті мужики - досягну все сама".... - але пізнього/суботнього/самотнього вечора - глажу свого кота)))))
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нещодавно виставили нове диво:
https://ua.m2bomber.com/obj/764262230/v ... ks-vidovaa

Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к.
Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.

П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.
Faceless
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  #<1 ... 7698769977007701>
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