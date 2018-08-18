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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7698769977007701

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є

Тут трохи не в тому справа ;)
Пожертви собі приготувати - особисто мені - раз плюнути(був би тільки час, який не завжди є)

Тут пішла мова трохи про інше))
Просто є кобіти, які "господині від Бога" і на одній тільки пательні приготують 100500 страв, що пальці оближеш!
А є такі, що їм і дві духовки, і мультиварка, і мікрохвильовка - "погоди не зроблять"! :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:08

  Успіх написав:
  change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої

Та там в однієї на аві все пише)))
- я - крута!(вмію/точніше думаю, що вмію заварювати каву і спекти кекс, підглянувши в ютубчику) :)
- всі мужики - козли!(нехочуть мене таку гарну, а хочуть якусь "рабиню кухні і ліжка") :)
Ну, і далі по списку... "нах ті мужики - досягну все сама".... - але пізнього/суботнього/самотнього вечора - глажу свого кота)))))

Долярчик, утритесь, я офигенно готовлю, в том числе блюда французской, итальянской, тайской, турецкой и т.д. кухни 8) Вы даже половины названий этих блюд и не слышали, не то что пробовали. Но убиваться на кухне не буду, на хрена это мне?
Козлами мужчин никогда не считала - козлистость вовсе не от пола зависит. А мужики в подворотне сидят, если что.
И с вечерами все в порядке, да)))
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:45

  Успіх написав:
  Natt написав:утритесь, я офигенно

))) Достатньо цих слів і все читається, як розгорнута книжка))))

Але нехай... нехай буде по-Вашому))

Просто колись, як Ви собі будете задавати питання "Чому?" "Чому так?" "В чім причина?" - відповідь буде дуже простою... - і якщо, все ж таки, не здогадаєтесь/не будте знати відповідь на ці питання - то тоді, просто зайдете сюди і запитаєте мене в приваті про це.

Гарного дня і суботнього вечора!

п.с.
Можливо вже сьогодні пізно ввечері, чи завтра - Ви, згадаєте ці мої слова ;)


Влучно, як постріл з цибулі... :D
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Натт своего мужа выгнала за то что он про духовку ей нудел.
теперь понятен сакральный смысл зачем вам две духовки... чтоб не выгнали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:12

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  Natt написав:5 лет без духовки живу, обожемой. Потом поставлю, не в этой квартире, но хочу духовка+микроволновка.

у мене така сама ледача в хазяйстві є :mrgreen:
духовка є, але готувати корона заважає :mrgreen:

Натт своего мужа выгнала за то что он про духовку ей нудел.

я не нудю
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є

Тут трохи не в тому справа ;)
Пожертви собі приготувати - особисто мені - раз плюнути(був би тільки час, який не завжди є)

Тут пішла мова трохи про інше))
Просто є кобіти, які "господині від Бога" і на одній тільки пательні приготують 100500 страв, що пальці оближеш!
А є такі, що їм і дві духовки, і мультиварка, і мікрохвильовка - "погоди не зроблять"! :)


Імхо, краще, щоби з "кобітою" було про що поговорити, окрім куховарства і дітей, і щоб ще й непогано заробляла, і тоді можна їсти в кафе, ресторанах, на замовлення, а готувати, коли є час та натхнення. Та й хто сказав, що жінка має готувати краще й частіше, ніж чоловік. Часу у обох не надто багато
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14

  change_pm написав:
  Kostia написав:В какой из этих речек-вонючек можно плавать? И какие есть там пляжи

Імхо, коли біля тебе океан, купатись у річці-смердючці, якось не комільфо...
https://www.dayoutwiththekids.co.uk/thi ... er/beaches
https://zimamagazine.com/2018/06/8-samy ... obritanii/

З Ліверпуля 30 хвилин на ШРТ і ти на шикарному пляжі*...

А що там ви отримуєте в Київі за пляжі за 30 хвилин на ШРТ?

* Флай, це для тебе написав... імхо, є про шо подумати :!:

Я за окіян: Філіпіни, Португалія.
А можна море: Болгарія, Чорногорія, Албанія...

В Тернополі є озеро, а селі річка. Але шо там, шо там я останій раз окунався років 10 тому, щось не хочеццо, мабуть бажання не ті, не романтічний, чи шо.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої

Та там в однієї на аві все пише)))
- я - крута!(вмію/точніше думаю, що вмію заварювати каву і спекти кекс, підглянувши в ютубчику) :)
- всі мужики - козли!(нехочуть мене таку гарну, а хочуть якусь "рабиню кухні і ліжка") :)
Ну, і далі по списку... "нах ті мужики - досягну все сама".... - але пізнього/суботнього/самотнього вечора - глажу свого кота)))))

Думаю, справді крута, бо сама ще й заробила і не на одну кавалірку. В неї капіталу більше, ніж у вас, при тому, певен, що вона у свекрухи не жила, поки скирдувала
А ось інше, скоріше вже ваші власні комплекси. У вас жінка - домогосподарка. Це аж ніяк не погано, але це не робить з вас крутого мачо, і не робить з усіх жінок домогосподарок, які тільки й мріють, щоби мужика знайти, щоб їх утримував
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:18

  Natt написав:
  change_pm написав:Неа, наскіко я помню, то він сам пішов до тієї, в якої є духовка...

Ми ж чоловіки створіння прості, як автомат К-47 = нагодуй, задовольни, і проси, щчо хчещ :mrgreen:

Мне бытовые инвалиды не интересны, знаете ли.

Це ж хвемінізм чистої води.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:24

  change_pm написав:100500!
Я ж не заводив тєму про речки з точки зору вийти з будинку і поплавати?
Я казав про те, що інщі міста вже розвинули тєму річка+місто, а Києву це світить років через 150...

І з точки зору середньостатистичного англійця - лізти в річку поплавати, коли поруч море-окіян? Точно зашквар :mrgreen:

Якщо такий настойчівий, то побуду трохи Віталіаном.

Ірпінь - пойма - нова набєрєжна.
Там же є пара кар"єрів.
Аналогічна Буча + на Склозаводі теж.
А що у ваших УнітедКіндомах і Києвах (в Кийвові понятно, як Лібо писав іспражнєнія бульбашів та лишньохромосомних).
В Успіх - Львоі, там з водом проблем. Про річки я б навійть не заїквся. А ще з сміттям і Садіком. Але то таке. Не будем про погане в кануні свєнта.
flyman
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