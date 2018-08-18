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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:05
Faceless написав:
Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є
Тут трохи не в тому справа
Пожертви собі приготувати - особисто мені - раз плюнути(був би тільки час, який не завжди є)
Тут пішла мова трохи про інше))
Просто є кобіти, які "господині від Бога" і на одній тільки пательні приготують 100500 страв, що пальці оближеш!
А є такі, що їм і дві духовки, і мультиварка, і мікрохвильовка - "погоди не зроблять"!
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:08
Успіх написав: change_pm написав:
Одна розведєнка вийшла на захист другої
Та там в однієї на аві все пише)))
- я - крута!(вмію/точніше думаю, що вмію заварювати каву і спекти кекс, підглянувши в ютубчику)
- всі мужики - козли!(нехочуть мене таку гарну, а хочуть якусь "рабиню кухні і ліжка")
Ну, і далі по списку... "нах ті мужики - досягну все сама".... - але пізнього/суботнього/самотнього вечора - глажу свого кота)))))
Долярчик, утритесь, я офигенно готовлю, в том числе блюда французской, итальянской, тайской, турецкой и т.д. кухни
Вы даже половины названий этих блюд и не слышали, не то что пробовали. Но убиваться на кухне не буду, на хрена это мне?
Козлами мужчин никогда не считала - козлистость вовсе не от пола зависит. А мужики в подворотне сидят, если что.
И с вечерами все в порядке, да)))
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Natt
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:45
Успіх написав: Natt написав:
утритесь, я офигенно
))) Достатньо цих слів і все читається, як розгорнута книжка))))
Але нехай... нехай буде по-Вашому))
Просто колись, як Ви собі будете задавати питання "Чому?" "Чому так?" "В чім причина?" - відповідь буде дуже простою... - і якщо, все ж таки, не здогадаєтесь/не будте знати відповідь на ці питання - то тоді, просто зайдете сюди і запитаєте мене в приваті про це.
Гарного дня і суботнього вечора!
п.с.
Можливо вже сьогодні пізно ввечері, чи завтра - Ви, згадаєте ці мої слова
Влучно, як постріл з цибулі...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:00
airmax78 написав:
Натт своего мужа выгнала за то что он про духовку ей нудел.
теперь понятен сакральный смысл зачем вам две духовки... чтоб не выгнали.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:12
airmax78 написав: change_pm написав: Natt написав:5 лет без духовки живу,
обожемой. Потом поставлю, не в этой квартире, но хочу духовка+микроволновка.
у мене така сама ледача в хазяйстві є
духовка є, але готувати корона заважає
Натт своего мужа выгнала за то что он про духовку ей нудел.
я не нудю
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flyman
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:13
Успіх написав: Faceless написав:
Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є
Тут трохи не в тому справа
Пожертви собі приготувати - особисто мені - раз плюнути(був би тільки час, який не завжди є)
Тут пішла мова трохи про інше))
Просто є кобіти, які "господині від Бога" і на одній тільки пательні приготують 100500 страв, що пальці оближеш!
А є такі, що їм і дві духовки, і мультиварка, і мікрохвильовка - "погоди не зроблять"!
Імхо, краще, щоби з "кобітою" було про що поговорити, окрім куховарства і дітей, і щоб ще й непогано заробляла, і тоді можна їсти в кафе, ресторанах, на замовлення, а готувати, коли є час та натхнення. Та й хто сказав, що жінка має готувати краще й частіше, ніж чоловік. Часу у обох не надто багато
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14
Я за окіян: Філіпіни, Португалія.
А можна море: Болгарія, Чорногорія, Албанія...
В Тернополі є озеро, а селі річка. Але шо там, шо там я останій раз окунався років 10 тому, щось не хочеццо, мабуть бажання не ті, не романтічний, чи шо.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17
Успіх написав: change_pm написав:
Одна розведєнка вийшла на захист другої
Та там в однієї на аві все пише)))
- я - крута!(вмію/точніше думаю, що вмію заварювати каву і спекти кекс, підглянувши в ютубчику)
- всі мужики - козли!(нехочуть мене таку гарну, а хочуть якусь "рабиню кухні і ліжка")
Ну, і далі по списку... "нах ті мужики - досягну все сама".... - але пізнього/суботнього/самотнього вечора - глажу свого кота)))))
Думаю, справді крута, бо сама ще й заробила і не на одну кавалірку. В неї капіталу більше, ніж у вас, при тому, певен, що вона у свекрухи не жила, поки скирдувала
А ось інше, скоріше вже ваші власні комплекси. У вас жінка - домогосподарка. Це аж ніяк не погано, але це не робить з вас крутого мачо, і не робить з усіх жінок домогосподарок, які тільки й мріють, щоби мужика знайти, щоб їх утримував
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:18
Natt написав: change_pm написав:
Неа, наскіко я помню, то він сам пішов до тієї, в якої є духовка...Ми ж чоловіки створіння прості, як автомат К-47 = нагодуй, задовольни, і проси,
щчо хчещ
Мне бытовые инвалиды не интересны, знаете ли.
Це ж хвемінізм чистої води.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:24
change_pm написав:
100500!
Я ж не заводив тєму про речки з точки зору вийти з будинку і поплавати?
Я казав про те, що інщі міста вже розвинули тєму річка+місто, а Києву це світить років через 150...
І з точки зору середньостатистичного англійця - лізти в річку поплавати, коли поруч море-окіян? Точно зашквар
Якщо такий настойчівий, то побуду трохи Віталіаном.
Ірпінь - пойма - нова набєрєжна.
Там же є пара кар"єрів.
Аналогічна Буча + на Склозаводі теж.
А що у ваших УнітедКіндомах і Києвах (в Кийвові понятно, як Лібо писав іспражнєнія бульбашів та лишньохромосомних).
В Успіх - Львоі, там з водом проблем. Про річки я б навійть не заїквся. А ще з сміттям і Садіком. Але то таке. Не будем про погане в кануні свєнта.
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