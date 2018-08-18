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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7700770177027703>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:32

  Faceless написав:Нещодавно виставили нове диво:
https://ua.m2bomber.com/obj/764262230/v ... ks-vidovaa

Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к.
Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.

П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.

Якщо чесно, то достатньо самої простої електроплити і мікрохвильовки.
Призначення духовки - мабуть, качку затушкувати, але це ж для "побутових інвалідів" рокет саєнз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:39

А поговорить

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є

Тут трохи не в тому справа ;)
Пожертви собі приготувати - особисто мені - раз плюнути(був би тільки час, який не завжди є)

Тут пішла мова трохи про інше))
Просто є кобіти, які "господині від Бога" і на одній тільки пательні приготують 100500 страв, що пальці оближеш!
А є такі, що їм і дві духовки, і мультиварка, і мікрохвильовка - "погоди не зроблять"! :)


Імхо, краще, щоби з "кобітою" було про що поговорити, окрім куховарства і дітей, і щоб ще й непогано заробляла, і тоді можна їсти в кафе, ресторанах, на замовлення, а готувати, коли є час та натхнення. Та й хто сказав, що жінка має готувати краще й частіше, ніж чоловік. Часу у обох не надто багато

- Ну хорошо. Ты Маркеса (варианты: "Борхеса" и т.п.) читала?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:Нещодавно виставили нове диво:
https://ua.m2bomber.com/obj/764262230/v ... ks-vidovaa

Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к.
Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.

П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.
Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.

Якщо чесно, то достатньо самої простої електроплити і мікрохвильовки.
Призначення духовки - мабуть, качку затушкувати, але це ж для "побутових інвалідів" рокет саєнз.

Я трошки вмію готувати, і можу сказати, що ні, недостатньо, якщо хочеться якоїсь різноманітності. Готувати в мікрохвильовці то взагалі збочення, вона для розігріву готової їжі. Мультиварка добре розширює можливості, але наявність духовки таки спрощує багато процесів.
Качку затушкувати якраз можна й у мультиварці.
Котлети як на мене кращі, коли їх обсмажувати не сильно, але потім трохи потомити у духовці (але знову ж таки мультиварка підійде).
Запечене м'ясо, м' ясо по французьки, лазанью там, піцу (навіть якщо напівфабрикат), всілякі запіканки, кіші і т п - без духовки складно обійтись.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:04

"Діаманти із очей..."©

  Faceless написав:Думаю, справді крута, бо сама ще й заробила і не на одну кавалірку. В неї капіталу більше, ніж у вас

"Камсамолка, студентка і просто красавіцццо!" :mrgreen:
- ладно, хотів написати більше, але нехай - ставимо крапку на цій оптимістичній ноті :D

Нехай їй повезе!
(думаю, що ще трохи, і у Флая буде реальний шанс скуштувати її смачну/різноманітну кухню)
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Думаю, справді крута, бо сама ще й заробила і не на одну кавалірку. В неї капіталу більше, ніж у вас

"Камсамолка, студентка і просто красавіцццо!" :mrgreen:
- ладно, хотів написати більше, але нехай - ставимо крапку на цій оптимістичній ноті :D

Нехай їй повезе!
(думаю, що ще трохи, і у Флая буде реальний шанс скуштувати її смачну/різноманітну кухню)


Шанс буде, якщо вона вирішить відкрити власне кафе у Бучі :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:09

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Думаю, справді крута, бо сама ще й заробила і не на одну кавалірку. В неї капіталу більше, ніж у вас

"Камсамолка, студентка і просто красавіцццо!" :mrgreen:
- ладно, хотів написати більше, але нехай - ставимо крапку на цій оптимістичній ноті :D

Нехай їй повезе!
(думаю, що ще трохи, і у Флая буде реальний шанс скуштувати її смачну/різноманітну кухню)


Шанс буде, якщо вона вирішить відкрити власне кафе у Бучі :mrgreen:

Фаст-фуд из лука? )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:"Камсамолка, студентка і просто красавіцццо!" :mrgreen:
- ладно, хотів написати більше, але нехай - ставимо крапку на цій оптимістичній ноті :D

Нехай їй повезе!
(думаю, що ще трохи, і у Флая буде реальний шанс скуштувати її смачну/різноманітну кухню)


Шанс буде, якщо вона вирішить відкрити власне кафе у Бучі :mrgreen:

Фаст-фуд из лука? )


Тут не знаю, моїх кулінарних знань замало, що можна зробити з цибулі... Карамелізована цибуля як додаток до хот догів, цибулеві кранчі... Французький цибулевий суп ще - але штука специфічна, навряд чи буде популярне, мені не заходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:26

  Faceless написав:
stm написав:Фаст-фуд из лука? )


Тут не знаю, моїх кулінарних знань замало, що можна зробити з цибулі... Карамелізована цибуля як додаток до хот догів, цибулеві кранчі... Французький цибулевий суп ще - але штука специфічна, навряд чи буде популярне, мені не заходить

Луковые кольца, хризантемы из лука, оладьи из лука, луковые котлеты, лук с карри, луковый пирог, лук по-гречески... Короче, да, можно открываться)) Назову "Лук и стрелы".
Мне луковый суп тоже не зашел.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30

духовка тут ні до чого

  Успіх написав:
  Faceless написав:Думаю, справді крута, бо сама ще й заробила і не на одну кавалірку. В неї капіталу більше, ніж у вас

"Камсамолка, студентка і просто красавіцццо!" :mrgreen:
- ладно, хотів написати більше, але нехай - ставимо крапку на цій оптимістичній ноті :D

Нехай їй повезе!
(думаю, що ще трохи, і у Флая буде реальний шанс скуштувати її смачну/різноманітну кухню)



думаю, що духовка тут ні до чого
flyman
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