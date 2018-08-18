Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к. Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.
П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть. Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.
Якщо чесно, то достатньо самої простої електроплити і мікрохвильовки. Призначення духовки - мабуть, качку затушкувати, але це ж для "побутових інвалідів" рокет саєнз.
Faceless написав:Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть. Духова шафа вже давно не є
Тут трохи не в тому справа Пожертви собі приготувати - особисто мені - раз плюнути(був би тільки час, який не завжди є)
Тут пішла мова трохи про інше)) Просто є кобіти, які "господині від Бога" і на одній тільки пательні приготують 100500 страв, що пальці оближеш! А є такі, що їм і дві духовки, і мультиварка, і мікрохвильовка - "погоди не зроблять"!
Імхо, краще, щоби з "кобітою" було про що поговорити, окрім куховарства і дітей, і щоб ще й непогано заробляла, і тоді можна їсти в кафе, ресторанах, на замовлення, а готувати, коли є час та натхнення. Та й хто сказав, що жінка має готувати краще й частіше, ніж чоловік. Часу у обох не надто багато
- Ну хорошо. Ты Маркеса (варианты: "Борхеса" и т.п.) читала?
Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к. Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.
П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть. Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.
Якщо чесно, то достатньо самої простої електроплити і мікрохвильовки. Призначення духовки - мабуть, качку затушкувати, але це ж для "побутових інвалідів" рокет саєнз.
Я трошки вмію готувати, і можу сказати, що ні, недостатньо, якщо хочеться якоїсь різноманітності. Готувати в мікрохвильовці то взагалі збочення, вона для розігріву готової їжі. Мультиварка добре розширює можливості, але наявність духовки таки спрощує багато процесів. Качку затушкувати якраз можна й у мультиварці. Котлети як на мене кращі, коли їх обсмажувати не сильно, але потім трохи потомити у духовці (але знову ж таки мультиварка підійде). Запечене м'ясо, м' ясо по французьки, лазанью там, піцу (навіть якщо напівфабрикат), всілякі запіканки, кіші і т п - без духовки складно обійтись.
Успіх написав:"Камсамолка, студентка і просто красавіцццо!" - ладно, хотів написати більше, але нехай - ставимо крапку на цій оптимістичній ноті
Нехай їй повезе! (думаю, що ще трохи, і у Флая буде реальний шанс скуштувати її смачну/різноманітну кухню)
Шанс буде, якщо вона вирішить відкрити власне кафе у Бучі
Фаст-фуд из лука? )
Тут не знаю, моїх кулінарних знань замало, що можна зробити з цибулі... Карамелізована цибуля як додаток до хот догів, цибулеві кранчі... Французький цибулевий суп ще - але штука специфічна, навряд чи буде популярне, мені не заходить
В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
Тут не знаю, моїх кулінарних знань замало, що можна зробити з цибулі... Карамелізована цибуля як додаток до хот догів, цибулеві кранчі... Французький цибулевий суп ще - але штука специфічна, навряд чи буде популярне, мені не заходить
Луковые кольца, хризантемы из лука, оладьи из лука, луковые котлеты, лук с карри, луковый пирог, лук по-гречески... Короче, да, можно открываться)) Назову "Лук и стрелы". Мне луковый суп тоже не зашел.