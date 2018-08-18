Faceless написав:

Нещодавно виставили нове диво:Будинок ще не зданий, "задній", що ближче інших до ЖД і Сверстюка, а вид йому перекривають перші дві черги - 95к за 2к.Точно розгін беруть, що осінню впасти красивіше.П.С Тут точно якісь побутові інваліди зібрались. Пожерти собі вже приготувати не можуть.Духова шафа вже давно не є "невід'ємною частиною" плити, і плиту вже назвали "варочна поверхня", і монтуються вони окремо і часто не поряд (взагалі, духова шафа зручніша, якщо не на рівні підлоги, а трохи вище). І не те, що б духовка маст хев, але краще, коли є, ніж коли немає. Особливо, коли її просто включив і що треба поставив, а не совок-стайл: спочатку витягни з неї пів кухні барахла, бо вона використовувалася для зберігання всякого посуду, потім витягни піддон, бо по людськи її не запалиш, а коли вона працює, на плиті газ може згасати.