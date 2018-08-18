Знаете, я б всем мужчинам, кому стукнуло 18 лет, в обязательном порядке давала бы его читать. Тогда браков было бы гораздо меньше, домохозяйств из 1 человека гораздо больше, а значит, спрос на аренду взлетел бы до небес.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:51
Знаете, я б всем мужчинам, кому стукнуло 18 лет, в обязательном порядке давала бы его читать. Тогда браков было бы гораздо меньше, домохозяйств из 1 человека гораздо больше, а значит, спрос на аренду взлетел бы до небес.
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