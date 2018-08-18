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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77017702770377047705>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:51

  airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба.
Знаете, я б всем мужчинам, кому стукнуло 18 лет, в обязательном порядке давала бы его читать. Тогда браков было бы гораздо меньше, домохозяйств из 1 человека гораздо больше, а значит, спрос на аренду взлетел бы до небес.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:25

  airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.


Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.


Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:31

  Первый написав:
  airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.


Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.


Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.

Кавалірка рулєз!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:31

  Первый написав:
  airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.


Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.


Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.


Можно ссылочку? Или как найти?
Про треху интересно, почему это не нужный формат?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:34

  Voistov написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.


Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.


Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.


Можно ссылочку? Или как найти?
Про треху интересно, почему это не нужный формат?

демографія: мужфрі, чайлдфрі і все таке.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:43

  Voistov написав:
  Первый написав:Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.

Можно ссылочку? Или как найти?
Про треху интересно, почему это не нужный формат?

Ну вот Вам пример. Тема "Ваш мужчина отдает вам деньги от аренды квартиры?"
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2897350
Вот еще про "мужчина должен" https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2864998
Востаннє редагувалось Natt в Суб 19 чер, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:54

  Voistov написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.


Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.


Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.


Можно ссылочку? Или как найти?
Про треху интересно, почему это не нужный формат?


Киддстаф. Форум.
Коротко. Якщо до дому приносить менше 2куе - не давать, осіб що працюють за середню по Києву - каструвати щоб не плодилися.
Ти не 100 кілограмова, страшна корова - просто не для нього мама квіточку ростила. І т.д. І т. П.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:00

  Natt написав:
  Voistov написав:
  Первый написав:Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.

Можно ссылочку? Или как найти?
Про треху интересно, почему это не нужный формат?

Ну вот Вам пример. Тема "Ваш мужчина отдает вам деньги от аренды квартиры?"
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2897350

Там тема не в тому, що чоловік не дає дохід від оренди власного житла, а в тому, що жінка хоче щоб всі 100% ресурсів чоловіка йшли їй (і її чаду).
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у прохожего сегодня инфаркт будет от изобилия оффтопа, зато не про ирпень!
vitaliian
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