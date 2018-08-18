Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба.
Знаете, я б всем мужчинам, кому стукнуло 18 лет, в обязательном порядке давала бы его читать. Тогда браков было бы гораздо меньше, домохозяйств из 1 человека гораздо больше, а значит, спрос на аренду взлетел бы до небес.
airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.
airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.
airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.
Можно ссылочку? Или как найти? Про треху интересно, почему это не нужный формат?
airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.
Можно ссылочку? Или как найти? Про треху интересно, почему это не нужный формат?
airmax78 написав:В рамках субботних дней киддстаф на нашей ветке: я же не просто так дал ссылку на эту звезду бытовотехнического ютьюба. У современной духовки с пароваркой в сравнении с обычной духовкой одинаковое только название. Духовка с пароваркой, по идее, заменяет варочную поверхность, мультиварку, хлебопечку. Она не просто так стоит как евробляха.
Кіддстаф просто огонь! Якщо тре релакснуть - завжди читаю.
Погоджуюсь з Натт. Якби читав до одруження - треха взагалі не потрібний формат житла.
Можно ссылочку? Или как найти? Про треху интересно, почему это не нужный формат?
Киддстаф. Форум. Коротко. Якщо до дому приносить менше 2куе - не давать, осіб що працюють за середню по Києву - каструвати щоб не плодилися. Ти не 100 кілограмова, страшна корова - просто не для нього мама квіточку ростила. І т.д. І т. П.