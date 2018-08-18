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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7702770377047705>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:05

  flyman написав:Там тема не в тому, що чоловік не дає дохід від оренди власного житла, а в тому, що жінка хоче щоб всі 100% ресурсів чоловіка йшли їй (і її чаду).

Ну так да))
Вообще краткая выжимка из всего форума - надо найти мужчину (желательно IT-шника) с квартирой (желательно в Киеве), угнездиться там, родить ребенка, а лучше двух, чтоб он точно никуда не делся. И чтоб полностью ее обеспечивал. И вообще он по жизни должен. Если обеспечивает полностью семью, но не покупает все хотелки женщины, то он жлоб и нищеброд. Иметь любовников - вполне себе морально, аморально только, если у мужа любовница. Крысить деньги на нычку - норма. Отбирать всю зарплату - норма. И вообще надо по максимуму все отжать, даже если это добрачное, наследное и т.д.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:15

  Natt написав:
  Faceless написав:
stm написав:Фаст-фуд из лука? )


Тут не знаю, моїх кулінарних знань замало, що можна зробити з цибулі... Карамелізована цибуля як додаток до хот догів, цибулеві кранчі... Французький цибулевий суп ще - але штука специфічна, навряд чи буде популярне, мені не заходить

Луковые кольца, хризантемы из лука, оладьи из лука, луковые котлеты, лук с карри, луковый пирог, лук по-гречески... Короче, да, можно открываться)) Назову "Лук и стрелы".
Мне луковый суп тоже не зашел.


Лучше так "Perfect-ЛУК"-концептуальное бистро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:23

  Faceless написав:Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи

Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:25

  Faceless написав:Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи



Інша інформація йде у розріз із графіками зРадіо.
А це погано для карми
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:26

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи

Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.

а що важливіше: "Духовой шкаф с пароваркой", чи плінтус прихованого монтажу ?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:34

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи

Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.

а що важливіше: "Духовой шкаф с пароваркой", чи плінтус прихованого монтажу ?

лучше 2в1
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:37

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи

Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.

а що важливіше: "Духовой шкаф с пароваркой", чи плінтус прихованого монтажу ?

ПСМ - это эстетика, пища духовная. А духовой шкаф с пароваркой готовит хлеб наш насущный и много чего другого совершенно новым, безвредным способом. А ещё сувид. Но это продолжим уже на киддстафе, в теме про отдавать всю зарплату.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:39

  Natt написав:
  flyman написав:Там тема не в тому, що чоловік не дає дохід від оренди власного житла, а в тому, що жінка хоче щоб всі 100% ресурсів чоловіка йшли їй (і її чаду).

Ну так да))
Вообще краткая выжимка из всего форума - надо найти мужчину (желательно IT-шника) с квартирой (желательно в Киеве), угнездиться там, родить ребенка, а лучше двух, чтоб он точно никуда не делся. И чтоб полностью ее обеспечивал. И вообще он по жизни должен. Если обеспечивает полностью семью, но не покупает все хотелки женщины, то он жлоб и нищеброд. Иметь любовников - вполне себе морально, аморально только, если у мужа любовница. Крысить деньги на нычку - норма. Отбирать всю зарплату - норма. И вообще надо по максимуму все отжать, даже если это добрачное, наследное и т.д.

Ого!
Натт, це точно Ви з цього ніка мали написати?? :shock:
Бо, до цього допису - мені всі пазли складались :mrgreen: - а тут бац :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 19 чер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:40

  change_pm написав:
  Kostia написав:
  change_pm написав:Імхо, коли біля тебе океан, купатись у річці-смердючці, якось не комільфо...
https://www.dayoutwiththekids.co.uk/thi ... er/beaches
https://zimamagazine.com/2018/06/8-samy ... obritanii/

З Ліверпуля 30 хвилин на ШРТ і ти на шикарному пляжі*...

А що там ви отримуєте в Київі за пляжі за 30 хвилин на ШРТ?

* Флай, це для тебе написав... імхо, є про шо подумати :!:

То есть пляжей нет
Сами завели тему про речки и теперь на океан перевели. Зашквар

100500!
Я ж не заводив тєму про речки з точки зору вийти з будинку і поплавати?
Я казав про те, що інщі міста вже розвинули тєму річка+місто, а Києву це світить років через 150...

І з точки зору середньостатистичного англійця - лізти в річку поплавати, коли поруч море-окіян? Точно зашквар :mrgreen:

Киеве есть город с рекой и всегда был. По логике чейнджа почему англичане такие тупые и Лондон на темзе построили если рядом океан?
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:42

Успіх, а что Вас смутило в пересказывании сути данного женского форума?
Natt
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