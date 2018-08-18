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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:05
flyman написав:
Там тема не в тому, що чоловік не дає дохід від оренди власного житла, а в тому, що жінка хоче щоб всі 100% ресурсів чоловіка йшли їй (і її чаду).
Ну так да))
Вообще краткая выжимка из всего форума - надо найти мужчину (желательно IT-шника) с квартирой (желательно в Киеве), угнездиться там, родить ребенка, а лучше двух, чтоб он точно никуда не делся. И чтоб полностью ее обеспечивал. И вообще он по жизни должен. Если обеспечивает полностью семью, но не покупает все хотелки женщины, то он жлоб и нищеброд. Иметь любовников - вполне себе морально, аморально только, если у мужа любовница. Крысить деньги на нычку - норма. Отбирать всю зарплату - норма. И вообще надо по максимуму все отжать, даже если это добрачное, наследное и т.д.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:15
Natt написав: Faceless написав:
stm написав:Фаст-фуд из лука? )
Тут не знаю, моїх кулінарних знань замало, що можна зробити з цибулі... Карамелізована цибуля як додаток до хот догів, цибулеві кранчі... Французький цибулевий суп ще - але штука специфічна, навряд чи буде популярне, мені не заходить
Луковые кольца, хризантемы из лука, оладьи из лука, луковые котлеты, лук с карри, луковый пирог, лук по-гречески... Короче, да, можно открываться)) Назову "Лук и стрелы".
Мне луковый суп тоже не зашел.
Лучше так "Perfect-ЛУК"-концептуальное бистро.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:23
Faceless написав:
Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи
Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:25
Faceless написав:
Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи
Інша інформація йде у розріз із графіками зРадіо.
А це погано для карми
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:26
airmax78 написав: Faceless написав:
Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи
Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.
а що важливіше: "Духовой шкаф с пароваркой", чи плінтус прихованого монтажу ?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:34
flyman написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи
Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.
а що важливіше: "Духовой шкаф с пароваркой", чи плінтус прихованого монтажу ?
лучше 2в1
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:37
flyman написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Ну все... Ще тільки тему утриманок тут не обговорювали. А почалося з нещасної духової шафи
Куясе несчастной! Духовой шкаф с пароваркой меняет жизнь.
а що важливіше: "Духовой шкаф с пароваркой", чи плінтус прихованого монтажу ?
ПСМ - это эстетика, пища духовная. А духовой шкаф с пароваркой готовит хлеб наш насущный и много чего другого совершенно новым, безвредным способом. А ещё сувид. Но это продолжим уже на киддстафе, в теме про отдавать всю зарплату.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:39
Natt написав: flyman написав:
Там тема не в тому, що чоловік не дає дохід від оренди власного житла, а в тому, що жінка хоче щоб всі 100% ресурсів чоловіка йшли їй (і її чаду).
Ну так да))
Вообще краткая выжимка из всего форума - надо найти мужчину (желательно IT-шника) с квартирой (желательно в Киеве), угнездиться там, родить ребенка, а лучше двух, чтоб он точно никуда не делся. И чтоб полностью ее обеспечивал. И вообще он по жизни должен. Если обеспечивает полностью семью, но не покупает все хотелки женщины, то он жлоб и нищеброд. Иметь любовников - вполне себе морально, аморально только, если у мужа любовница. Крысить деньги на нычку - норма. Отбирать всю зарплату - норма. И вообще надо по максимуму все отжать, даже если это добрачное, наследное и т.д.
Ого!
Натт, це точно Ви з цього ніка мали написати??
Бо, до цього допису - мені всі пазли складались
- а тут бац
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 19 чер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:40
change_pm написав: Kostia написав:
То есть пляжей нет
Сами завели тему про речки и теперь на океан перевели. Зашквар
100500!
Я ж не заводив тєму про речки з точки зору вийти з будинку і поплавати?
Я казав про те, що інщі міста вже розвинули тєму річка+місто, а Києву це світить років через 150...
І з точки зору середньостатистичного англійця - лізти в річку поплавати, коли поруч море-окіян? Точно зашквар
Киеве есть город с рекой и всегда был. По логике чейнджа почему англичане такие тупые и Лондон на темзе построили если рядом океан?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:42
Успіх, а что Вас смутило в пересказывании сути данного женского форума?
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