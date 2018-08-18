Додано: Суб 19 чер, 2021 18:50

Natt написав: Успіх, а что Вас смутило в пересказывании сути данного женского форума? , а что Вас смутило в пересказывании сути данного женского форума?

В нього "разрив шаблона". Що жінки можуть бути самодостатні. Або заробляти більше, чим "бізнесмени" з чахлим бізнесом. В світогляд вуйківсього рагулізма це не впухуєме.Рагулизм – термин, использующийся на западе Украины, особенно во Львовe и других городах Галичины в отношении людей, неспособных принять городскую культуру; это «проявление самоуверенной малокультурности» (Тарас Чубай, см.Плач Єремії), вульгарности. В свою очередь тех, кто употребляет этот термин, могут обвинять в снобизме.Считается, что это явление проявляется в поведении бывших крестьян, массово переселявшихся во Львов после 1944 года. В результате истребления евреев в годы второй мировой войны, отъезда и высылки поляков на территорию современной Польши, Львов потерял более 80 процентов своего населения. Индустриализация вызвала новый приток мигрантов из сельской местности. В результате замены населения не произошло передачи городских традиций новым горожанам, «которые утратили сельское лицо и не приобрели городского» (Тарас Чубай). «Непеределанные мещане… превращают Львов в мегасело… плюют себе же под ноги и сорят в своих же подъездах» (Тарас Возняк), имея «материальные возможности, не используют их для самообразования. Они этими деньгами пробуют передавить нормальных людей» (Маркиян Иващишин). Их «cущность выдает то, где они проводят свои выходные и праздники. Большинство едут в село, к родителям, помогают им на огородах. Пуповина этих львовян — не во Львове» (Тарас Возняк). «Настоящий львовянин, любящий свой город, никогда не будет петь народные песни под памятником Шевченко среди белого дня в воскресенье. Это не по-львовски, не по-городски» (Юрий Винничук).------Рагуль обыкновенный всегда мучится между двумя крайностями. С одной стороны, ему всегда жалко тратить «гроші» ибо .…«гроші». «Гроші» для рагулей выступают в качестве божественной субстанции, которая освещает и благословляет любое начинание или предмет с которыми они соприкасаются. Накопительство грошей есть главная и конечная жизненная цель рагуля независимо от его социального статуса. В то же время, рагуль очень чувствителен к материальным соблазнам, которые ретранслируются в виде образов глобального счастья – рекламы. Поэтому, рагуль особенно чувствителен к такому явлению, как халява, которая по-сути и (есть) еще одна экзистенция рагуля.С другой стороны, жлобское эгоистичное нутро рагуля постоянно требует демонстрации собственного «Я». Как эгоист рагуль очень зависим от того, что говорят о нем окружающие. Именно поэтому в их ценностных координатах синонимом успеха является «чиста канкретное стильное» потреблятство, которое на низшем уровне выражается в покупке ярких (и зачастую низкопробных шмоток), ну а на высшем……. Если ты рагуль и ты достиг потолка социальной иерархии, то однозначно здесь начинается потребляство с элементами тотальной халявы.Главная опасность рагуля для общества и государства заключается в том, что он по определению не способен заботиться об окружающем мире, поскольку главная область приложения его интересов – что и где побольше затащить в свою рагулятскую нору. На низшем уровне, как пишет Бодрийяр, «пространственная и материальная нищета вызывает реакцию компенсации: чем меньше пространства, тем больше надо накапливать вещей. В нынешней системе потребительских ценностей потребление определяется как главный критерий новой дискриминации: поддержка этих ценностей играет роль новой морали, предназначенной для рабов». Так и у нас, люди с рабской психологией ворвавшиеся во власть воспроизводят на всех уровнях поведенческие установки раба.Однако, вся беда в том, что открывающиеся перед рагулем возможности, говорят в народе, «сносят крышу», ведь жлобство, подкрепленное властью создают иллюзию всесилия. И тогда начинает казаться, что нет смысла прятаться за дешевыми клише о «свободе, равенстве» и сказка никогда не закончится. Проблема в том, что на элитного рагуля смотрят миллионы маленьких рагулей, которых пышная демонстрация жлобства (за их счет, конечно же) вгоняет в состояние глубокого когнитивного диссонанса. Таким образом, необдуманное поведение одного «элитного» рагуля ставит под удар всю систему государственной халявы, которую любовно выстраивает рагульская Семья. Именно поэтому, неосторожное заявление о любви к Мерседесам сделанное Ивченко вызвало столь быструю негативную реакцию на самом высшем уровне.