Natt написав:

Успіх написав: Ну тоді уточні, будь ласка, Ви з усім цим погоджуєтесь?

- чи тільки частково?(по яких саме пунктах? )

- чи зовсім не погоджуєтесь? Ну тоді уточні, будь ласка, Ви з усім цим погоджуєтесь?- чи тільки частково?(по яких саме пунктах? )- чи зовсім не погоджуєтесь?

Зависеть в материальном и жилищном вопросе от кого-то другого, сидя на попе ровно - глупо и недальновидно. Статистика разводов говорит о том, что таким королевам корону можно хорошо подправить - останется "гола, боса і в віночку". Но и тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину тоже глупо. Все же я старомодно считаю, что большая часть мамонта для семьи за мужчиной.Дети - так себе способ удержания.Считать, что все тебе должны, потому что у тебя *исечка - очень глупо.Разевать роток на чужое имущество, к которому ты не имеешь никакого отношения - даже не знаю, откуда у нас такого просто дохренища.Измены не приветствую ни с одной из сторон, но если меня лично это не касается - то анафеме предавать не стану.Отбирать зарплату у мужа... Ну мне это даже как-то представить странно... Он пусть *башит что папа Карло, а барышня такая отобрала и каждый день ему на проезд и обед выдает? Это вообще сюр какой-то. Но, оказывается, да, так бывает, и не редко.Откладывать деньги - норма, но со своих доходов, а не забирать с его и крысить на нычку себе.Да, сегодня у нас точно оффтоп так оффтоп.