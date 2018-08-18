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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7703770477057706

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:39

Kostia,
  Kostia написав:Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Нет, потому что тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину глупо))
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Natt написав:
  Успіх написав:Ну тоді уточні, будь ласка, Ви з усім цим погоджуєтесь?
- чи тільки частково?(по яких саме пунктах? )
- чи зовсім не погоджуєтесь?

Зависеть в материальном и жилищном вопросе от кого-то другого, сидя на попе ровно - глупо и недальновидно. Статистика разводов говорит о том, что таким королевам корону можно хорошо подправить - останется "гола, боса і в віночку". Но и тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину тоже глупо. Все же я старомодно считаю, что большая часть мамонта для семьи за мужчиной.
Дети - так себе способ удержания.
Считать, что все тебе должны, потому что у тебя *исечка - очень глупо.
Разевать роток на чужое имущество, к которому ты не имеешь никакого отношения - даже не знаю, откуда у нас такого просто дохренища.
Измены не приветствую ни с одной из сторон, но если меня лично это не касается - то анафеме предавать не стану.
Отбирать зарплату у мужа... Ну мне это даже как-то представить странно... Он пусть *башит что папа Карло, а барышня такая отобрала и каждый день ему на проезд и обед выдает? Это вообще сюр какой-то. Но, оказывается, да, так бывает, и не редко.
Откладывать деньги - норма, но со своих доходов, а не забирать с его и крысить на нычку себе.

Да, сегодня у нас точно оффтоп так оффтоп.

Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Имхо, потому что это некий баланс, если учитывать вклад в быт, бОльшая часть которого, как правило, таки на женщине, и недооценивать его не стоит.
Хотя думаю это совсем не означает, что кто-то именно должен больше зарабатывать. Кто сколько может, столько зарабатывает, и нормальный человек должен бы быть рад за супругу, если она стала зарабатывать больше (хотя по факту, у нас большинство мужчин таки начинает комплексовать)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:05

  Natt написав:Kostia,
  Kostia написав:Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Нет, потому что тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину глупо))

А 50 на 50 это уже тянуть?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:10

  Kostia написав:
  Natt написав:Kostia,
  Kostia написав:Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Нет, потому что тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину глупо))

А 50 на 50 это уже тянуть?

Если он будет брать на себя ровно половину быта и есть ту еду, которую я бы готовила только для себя, то вполне норм.
Для примера, сегодня в меню мерджимек чорбасы с себестоимостью около 30 грн. (это для меня) и мясо по-французски с себестоимостью около 200 грн. Разница ощущается?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20

Natt а если он вообще дома не будет питаться? Готовишь только себе, скажи класс!?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:22

  Grand Touring написав:Natt а если он вообще дома не будет питаться?
То есть вечером после работы каждый день будет заходить ужинать в ресторан. Сам. Ну в принципе он и жить может не дома, в чем вообще проблема?)
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:24

Natt Вас женщин не понять
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  #<1 ... 7703770477057706
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