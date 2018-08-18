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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:39
Kostia
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Kostia написав:
Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Нет, потому что тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину глупо))
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Natt
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:42
Kostia написав: Natt написав: Успіх написав:
Ну тоді уточні, будь ласка, Ви з усім цим погоджуєтесь?
- чи тільки частково?(по яких саме пунктах? )
- чи зовсім не погоджуєтесь?
Зависеть в материальном и жилищном вопросе от кого-то другого, сидя на попе ровно - глупо и недальновидно. Статистика разводов говорит о том, что таким королевам корону можно хорошо подправить - останется "гола, боса і в віночку". Но и тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину тоже глупо. Все же я старомодно считаю, что большая часть мамонта для семьи за мужчиной.
Дети - так себе способ удержания.
Считать, что все тебе должны, потому что у тебя *исечка - очень глупо.
Разевать роток на чужое имущество, к которому ты не имеешь никакого отношения - даже не знаю, откуда у нас такого просто дохренища.
Измены не приветствую ни с одной из сторон, но если меня лично это не касается - то анафеме предавать не стану.
Отбирать зарплату у мужа... Ну мне это даже как-то представить странно... Он пусть *башит что папа Карло, а барышня такая отобрала и каждый день ему на проезд и обед выдает? Это вообще сюр какой-то. Но, оказывается, да, так бывает, и не редко.
Откладывать деньги - норма, но со своих доходов, а не забирать с его и крысить на нычку себе.
Да, сегодня у нас точно оффтоп так оффтоп.
Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Имхо, потому что это некий баланс, если учитывать вклад в быт, бОльшая часть которого, как правило, таки на женщине, и недооценивать его не стоит.
Хотя думаю это совсем не означает, что кто-то именно должен больше зарабатывать. Кто сколько может, столько зарабатывает, и нормальный человек должен бы быть рад за супругу, если она стала зарабатывать больше (хотя по факту, у нас большинство мужчин таки начинает комплексовать)
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:05
Natt написав:Kostia
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Kostia написав:
Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Нет, потому что тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину глупо))
А 50 на 50 это уже тянуть?
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Kostia
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:10
Kostia написав: Natt написав:Kostia
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Kostia написав:
Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Нет, потому что тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину глупо))
А 50 на 50 это уже тянуть?
Если он будет брать на себя ровно половину быта и есть ту еду, которую я бы готовила только для себя, то вполне норм.
Для примера, сегодня в меню мерджимек чорбасы с себестоимостью около 30 грн. (это для меня) и мясо по-французски с себестоимостью около 200 грн. Разница ощущается?
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Natt
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20
Natt а если он вообще дома не будет питаться? Готовишь только себе, скажи класс!?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:22
Grand Touring написав:Natt
а если он вообще дома не будет питаться?
То есть вечером после работы каждый день будет заходить ужинать в ресторан. Сам. Ну в принципе он и жить может не дома, в чем вообще проблема?)
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:24
Natt Вас женщин не понять
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