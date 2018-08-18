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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:42
Kostia написав: Natt написав: Успіх написав:
Ну тоді уточні, будь ласка, Ви з усім цим погоджуєтесь?
- чи тільки частково?(по яких саме пунктах? )
- чи зовсім не погоджуєтесь?
Зависеть в материальном и жилищном вопросе от кого-то другого, сидя на попе ровно - глупо и недальновидно. Статистика разводов говорит о том, что таким королевам корону можно хорошо подправить - останется "гола, боса і в віночку". Но и тянуть на себе взрослого половозрелого мужчину тоже глупо. Все же я старомодно считаю, что большая часть мамонта для семьи за мужчиной.
Дети - так себе способ удержания.
Считать, что все тебе должны, потому что у тебя *исечка - очень глупо.
Разевать роток на чужое имущество, к которому ты не имеешь никакого отношения - даже не знаю, откуда у нас такого просто дохренища.
Измены не приветствую ни с одной из сторон, но если меня лично это не касается - то анафеме предавать не стану.
Отбирать зарплату у мужа... Ну мне это даже как-то представить странно... Он пусть *башит что папа Карло, а барышня такая отобрала и каждый день ему на проезд и обед выдает? Это вообще сюр какой-то. Но, оказывается, да, так бывает, и не редко.
Откладывать деньги - норма, но со своих доходов, а не забирать с его и крысить на нычку себе.
Да, сегодня у нас точно оффтоп так оффтоп.
Большая часть мамонта с мужчины потому что у вас писечка?)
Имхо, потому что это некий баланс, если учитывать вклад в быт, бОльшая часть которого, как правило, таки на женщине, и недооценивать его не стоит.
Хотя думаю это совсем не означает, что кто-то именно должен больше зарабатывать. Кто сколько может, столько зарабатывает, и нормальный человек должен бы быть рад за супругу, если она стала зарабатывать больше (хотя по факту, у нас большинство мужчин таки начинает комплексовать)
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:27
Grand Touring написав:Natt
Вас женщин не понять
Чего тут непонятного?
Современная философия современных успешных тьолок. В русле с нашими национальными традициями семейных отношений и между мужчиной и женщиной.
Полностью с ней согласен.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:44
Faceless написав:
нормальный человек должен бы быть рад за супругу, если она стала зарабатывать больше (хотя по факту, у нас большинство мужчин таки начинает комплексовать)
И не просто радоваться, а и помочь в карьере и по домашнему хозяйству. И гордиться ею. Как раньше тьолки успехом мужчины, как Раиса Максимовна гордилась, что сделала из мужа генсекса. Почему мужик должен комплексовать из-за успеха жены, к которому он тоже причастен? А главное это он ее выбрал такую, вычислил, предвидел, инвестировал в нее, сделал такою ... Это он архитектор ее успеха.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:45
change_pm написав:
Я казав про те, що інщі міста вже розвинули тєму річка+місто, а Києву це світить років через 150...
Отставание было, но оно самоликвидируется. Скину фотку с СильверБриза - Днепр переполнен катерами, яхтами, лодками, каяками, сапами при том что река широченная, как ни в одной из европейскуих столиц. Также интересно - тротуары набережной захватчены самокатчиками, а на проезжой части ни минуты без моноколесников. 5 лет назад это было фантастикой. Что Киеву пока не хватает в речном направлении - мостов и спуска с Печерска к набережной. Купаться нужно в теплом восточногм средизомнорье(2 часа из Борисполя), а не северно-ядовитом океане
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Додано: Суб 19 чер, 2021 22:40
change_pm написав:
Які думки у товариства про такий об"єкт:
- біля води,
- біля ШРТ
Апарт-комплекс Електриків
від лідера будівельної галузі усієї неньки
Какая-то гостинка, но так всегда начинается, потом подтянутся шакалы из КАН и добьют промку между Оболонью и Подолом своими несовкошлачными ЖК, и будит сплошная набережная Оболони-Подола, как в лучших европейских мегаполисах
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Додано: Суб 19 чер, 2021 22:55
Назвать шакалами самого цивилизованного застройщика в Украине... Ну я не знаю. Какая-то пролетарская ненависть.
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airmax78
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:05
Олежан написав:
если тетрис предварился с 2.2 на 6к
то цп должен превратиться с 1.7 на 4.6
а да, за 6к можно купить в новострое модном с ремонтом и мебелью на 2й линии но с видом на океан в майами.
отсюда вопрос - на чем основано желание купить в Киеве, а не в Майами?
В 2007 году маляры на киевских шабашках зарабатывали (и на здоровье) больше чем банковский клерк на Манхеттене, Ылитная АППС-ка была дороже дома на берегу Мексиканского залива во Флориде и того-же порядка как квартира в неполохой локации НЙ.
Потом был отрезвлятор в 2008.
Я не знаю как все будет в этот раз. Я ждал кризиса, но когда он пришел, я сказал (в тч тут на форуме), что он не будет такой как предыдущие. Каким он получился, я думаю, никто не знал в конце 2019-нач 2020. Никто не мог предположить в начале 2020, в момент такого перегрева мировой экономики, что будет такая дикая эмиссия денег по всему миру. Но ведь шоу еще продолжается.
Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?
Кто-то предпочитает остаться зрителем или играть за другим столом.
Посмотрим.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:16
airmax78 написав:
Назвать шакалами самого цивилизованного застройщика в Украине... Ну я не знаю. Какая-то пролетарская ненависть.
От вашего дома сколько до Днепра расстояние ? Так кто из нас пролетарий ?
Ну и не различать иронию, тоже один из пролетарских признаков.
Касательно КАНа- пока они фокусированы на джентрификации промок, я их фанат, и для меня они действительно номер 1.
Но Никонов как-то заикнулся про Горбачиху, вот тут действительно будет пролетарская беспощадность
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:22
rjkz написав: Олежан написав:
если тетрис предварился с 2.2 на 6к
то цп должен превратиться с 1.7 на 4.6
а да, за 6к можно купить в новострое модном с ремонтом и мебелью на 2й линии но с видом на океан в майами.
отсюда вопрос - на чем основано желание купить в Киеве, а не в Майами?
В 2007 году маляры на киевских шабашках зарабатывали (и на здоровье) больше чем банковский клерк на Манхеттене, Ылитная АППС-ка была дороже дома на берегу Мексиканского залива во Флориде и того-же порядка как квартира в неполохой локации НЙ.
Потом был отрезвлятор в 2008.
Я не знаю как все будет в этот раз. Я ждал кризиса, но когда он пришел, я сказал (в тч тут на форуме), что он не будет такой как предыдущие. Каким он получился, я думаю, никто не знал в конце 2019-нач 2020. Никто не мог предположить в начале 2020, в момент такого перегрева мировой экономики, что будет такая дикая эмиссия денег по всему миру. Но ведь шоу еще продолжается.
Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?
Кто-то предпочитает остаться зрителем или играть за другим столом.
Посмотрим.
Ще нічого такого і не почалося.
Але і далі розкидувати гроші з гелікоптера не варіант, та і ставка в Феді майже нуль. Далі в мінус, але і це не поможе. Гра в музичні крісла ще попереду. Наразі тільки розігрів.
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