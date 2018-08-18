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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 23:25
rjkz написав:
Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?
По крайней мере не проиграют те, у которых:
а/ есть добротное жилье и 20 соток;
б/ образование и/или профессиональные навыки, дающие возможность трудиться и зарабатывать на жизнь, а также быстро переучиваться;
в/ хорошее здоровье;
г/ есть сбережения в золоте и серебре.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:26
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.
Максим, ты вообще рынок не понимаешь. Первичка на сегодня - это до 30% продаж. Большинство сделок происходит на вторичке. В соответствии со структурой рынка - т.е. с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича.
Ты ориентируешься на нишу, соответствующую твоему личному уровню благосостояния. Это непрофессионально, если ты рвешься говорить о рынке. Ты или начинай свои посты с оговорки "В том узком сегменте, который я мониторю...", или оставляй свое ценное мнение при себе, не вводя в заблуждение остальную аудиторию
Зрадио, ты категорически не прав. Вся ценность этой ветки была в том, что люди, заходившие сюда, которые были ни в зуб ногой в киевской недвиге, немного почитав, начинали понимать, что такое хорошо, а что такое "широкий сегмент с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича". И те, кто начинал это понимать имели возможность, опять же, внимательно читая ветку, существенно улучшить свои условия жизни не платя все деньги мира за это. А то что предлагаешь тут ты - оно ценности не имеет. Кто-то улучшил свои условия жизни благодаря советам, которые ты тут уже год раздаешь? Ждут 40% коррекции? Пока дождались 40% роста.
Это очень специфический момент.
С какой точки зрения смотреть?
С точки зрения "покупки для себя" или как инвестиции?
Спешу заверить, что это может происходить по-разному.
Если взять диапазон 2001-2008 гг, то Ылитная АППС-ка дала14+ раз роста цены.
По причине слабой финансовой заинтересованности, она ве это время просто стояла. В протиыном случае, можно было еще иметь арендную составляющую, так в начале 2008 года за 1600 уе готовы были устраивать "драку под подъездом".
Можете назвать "модный" объект "для себя" начала 00-х, который показал такую динамику к моменту всеобщего ППЦа?
Я напомню, основные застройщики того времени с "модными МОПами" - ТММ, Познякижилстрой, Житлобуд (не путать с ЖИБ-Укб), в середине 00-х и Столица вышла на какой-то уровень с Верховинной. Если чего упустил - напомните.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 00:22
Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.
Коррекцию разве что ждать в тех ЖК,где , некоторые (не буду показывать пальцами) надувают пузыри, например, 7-ми летними рассрочками. - там выросло больше всех, и коррекция если будет то именно там, не знаю помогут ли модные мопы(если они несут какой-то рекреационный функционал, то может быть). Остальным нечего бояться
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