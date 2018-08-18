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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7704770577067707

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:25

  rjkz написав:Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?


По крайней мере не проиграют те, у которых:

а/ есть добротное жилье и 20 соток;
б/ образование и/или профессиональные навыки, дающие возможность трудиться и зарабатывать на жизнь, а также быстро переучиваться;
в/ хорошее здоровье;
г/ есть сбережения в золоте и серебре.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:26

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.


Максим, ты вообще рынок не понимаешь. Первичка на сегодня - это до 30% продаж. Большинство сделок происходит на вторичке. В соответствии со структурой рынка - т.е. с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича.

Ты ориентируешься на нишу, соответствующую твоему личному уровню благосостояния. Это непрофессионально, если ты рвешься говорить о рынке. Ты или начинай свои посты с оговорки "В том узком сегменте, который я мониторю...", или оставляй свое ценное мнение при себе, не вводя в заблуждение остальную аудиторию

Зрадио, ты категорически не прав. Вся ценность этой ветки была в том, что люди, заходившие сюда, которые были ни в зуб ногой в киевской недвиге, немного почитав, начинали понимать, что такое хорошо, а что такое "широкий сегмент с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича". И те, кто начинал это понимать имели возможность, опять же, внимательно читая ветку, существенно улучшить свои условия жизни не платя все деньги мира за это. А то что предлагаешь тут ты - оно ценности не имеет. Кто-то улучшил свои условия жизни благодаря советам, которые ты тут уже год раздаешь? Ждут 40% коррекции? Пока дождались 40% роста.


Это очень специфический момент.
С какой точки зрения смотреть?
С точки зрения "покупки для себя" или как инвестиции?
Спешу заверить, что это может происходить по-разному.
Если взять диапазон 2001-2008 гг, то Ылитная АППС-ка дала14+ раз роста цены.
По причине слабой финансовой заинтересованности, она ве это время просто стояла. В протиыном случае, можно было еще иметь арендную составляющую, так в начале 2008 года за 1600 уе готовы были устраивать "драку под подъездом".
Можете назвать "модный" объект "для себя" начала 00-х, который показал такую динамику к моменту всеобщего ППЦа?
Я напомню, основные застройщики того времени с "модными МОПами" - ТММ, Познякижилстрой, Житлобуд (не путать с ЖИБ-Укб), в середине 00-х и Столица вышла на какой-то уровень с Верховинной. Если чего упустил - напомните.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 00:22

Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.
Коррекцию разве что ждать в тех ЖК,где , некоторые (не буду показывать пальцами) надувают пузыри, например, 7-ми летними рассрочками. - там выросло больше всех, и коррекция если будет то именно там, не знаю помогут ли модные мопы(если они несут какой-то рекреационный функционал, то может быть). Остальным нечего бояться
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 03:04

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister


АдиЁты.
Кстати, хороший пример инвестиций в "модные мопы" во времени.
Такие вещи надо переуступать еще до сдачи дома.
И ни в коем случае не начинать ремонт "под себя", если не собираешься в этом ДОЛГО жить в ЭТОЙ квартире.

Думаю, лет через 10 тут на ветке будут плеваться от тетрисов и кановских концептрацептивов. Будет новая мода, новые люди.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 03:11

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.


Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....


"Ремонты "для себя"" себя не окупают. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 03:17

  Ромасик написав:
  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

гардон заработанное на пирамидках распродает :mrgreen:


У него в основном на Подоле, не думаю, что что-то на лб
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 03:19

  Genie написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.


поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.


...в моду опять войдут массивные плинтуса и лепнина на потолке... :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 03:28

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".


Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.

Очень стараюсь балансировать. И очень боюсь сорваться. Местами, возможно, перебор. Но на рендерах смотрелось хорошо. Как в реальной жизни будет - посмотрим. Отказался от всей декоративной штукатурки. От всех панелей почти везде, кроме коридора и ТВ зоны. Все стены серые. Потолки прямые белые. Вся надежда на плинтус скрытого монтажа - он должен бить потенциального покупана наповал.


Эт правильно, есичЁ (ТМ Биг) можно будет вновь вошедщей в моду белой пластиковой вагонкой зашить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 03:40

  Libo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Эйрмакс танцуйте. Вам письмо.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=70863

А к у е т ь (в хорошем смысле)... прямуємо до Європи! Гривко Серега - мой депутат!


В Америке тоже так - конденсат в сток, в емкость на балкон или в квартиру. Капать на улицу не должно. Огромный штраф. :?


Это для нового.
У больщинства оконники, которым пох куда капать.
rjkz
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  #<1 ... 7704770577067707
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