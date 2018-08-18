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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7705770677077708

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 06:44

  Libo написав:
  rjkz написав:Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?


По крайней мере не проиграют те, у которых:

а/ есть добротное жилье и 20 соток;
б/ образование и/или профессиональные навыки, дающие возможность трудиться и зарабатывать на жизнь, а также быстро переучиваться;
в/ хорошее здоровье;
г/ есть сбережения в золоте и серебре.

8) 8) 8)

Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі? Це тобі не язиком молоти сім мішків гречаної вовни! І не мажорити на гроші папіка-поміщика!

В реальній Україні - наявність освіти і кваліфікації - нічого не дає. Точніше, дає ЗП 12000 грн((((

Це тобі не Америка, з якої ти втік із-за проблем з американським законом (((
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 06:50

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister


АдиЁты.
Кстати, хороший пример инвестиций в "модные мопы" во времени.
Такие вещи надо переуступать еще до сдачи дома.
И ни в коем случае не начинать ремонт "под себя", если не собираешься в этом ДОЛГО жить в ЭТОЙ квартире.

Думаю, лет через 10 тут на ветке будут плеваться от тетрисов и кановских концептрацептивов. Будет новая мода, новые люди.

Будуть 50-поверхові споруди, і нові МОПи, і парковки на горищах, і екскалатори на вході в під'їзд(((
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  #<1 ... 7705770677077708
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