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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 чер, 2021 06:44
Libo написав: rjkz написав:
Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?
По крайней мере не проиграют те, у которых:
а/ есть добротное жилье и 20 соток;
б/ образование и/или профессиональные навыки, дающие возможность трудиться и зарабатывать на жизнь, а также быстро переучиваться;
в/ хорошее здоровье;
г/ есть сбережения в золоте и серебре.
Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі? Це тобі не язиком молоти сім мішків гречаної вовни! І не мажорити на гроші папіка-поміщика!
В реальній Україні - наявність освіти і кваліфікації - нічого не дає. Точніше, дає ЗП 12000 грн((((
Це тобі не Америка, з якої ти втік із-за проблем з американським законом (((
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Додано: Нед 20 чер, 2021 06:50
rjkz написав:
АдиЁты.
Кстати, хороший пример инвестиций в "модные мопы" во времени.
Такие вещи надо переуступать еще до сдачи дома.
И ни в коем случае не начинать ремонт "под себя", если не собираешься в этом ДОЛГО жить в ЭТОЙ квартире.
Думаю, лет через 10 тут на ветке будут плеваться от тетрисов и кановских концептрацептивов. Будет новая мода, новые люди.
Будуть 50-поверхові суперпінопластові споруди, і нові МОПи з світлодіодними гирляндами, і парковки на горищах, і екскалатори на вході в під'їзд(((
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 20 чер, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:20
rjkz написав:
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"Ремонты "для себя"" себя не окупают.
Подскажите,вы же нам из Америк уже пишете? Смотрю начали писать на регулярной основе, и постоянно в 3 ночи.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 08:42
fox767676 написав:
Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.
Уже не знают какой бред придумать
То Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
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