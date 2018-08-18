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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7706770777087709>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 06:44

  Libo написав:
  rjkz написав:Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?


По крайней мере не проиграют те, у которых:

а/ есть добротное жилье и 20 соток;
б/ образование и/или профессиональные навыки, дающие возможность трудиться и зарабатывать на жизнь, а также быстро переучиваться;
в/ хорошее здоровье;
г/ есть сбережения в золоте и серебре.

8) 8) 8)

Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі? Це тобі не язиком молоти сім мішків гречаної вовни! І не мажорити на гроші папіка-поміщика!

В реальній Україні - наявність освіти і кваліфікації - нічого не дає. Точніше, дає ЗП 12000 грн((((

Це тобі не Америка, з якої ти втік із-за проблем з американським законом (((
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 06:50

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister


АдиЁты.
Кстати, хороший пример инвестиций в "модные мопы" во времени.
Такие вещи надо переуступать еще до сдачи дома.
И ни в коем случае не начинать ремонт "под себя", если не собираешься в этом ДОЛГО жить в ЭТОЙ квартире.

Думаю, лет через 10 тут на ветке будут плеваться от тетрисов и кановских концептрацептивов. Будет новая мода, новые люди.

Будуть 50-поверхові суперпінопластові споруди, і нові МОПи з світлодіодними гирляндами, і парковки на горищах, і екскалатори на вході в під'їзд(((
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 чер, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:20

  rjkz написав:[
"Ремонты "для себя"" себя не окупают. :lol:

Подскажите,вы же нам из Америк уже пишете? Смотрю начали писать на регулярной основе, и постоянно в 3 ночи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.

Уже не знают какой бред придумать :mrgreen: То Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
та все просто, система распределения благ настолько неравномерна, что 5-10% населения не знает куда деньги пристроить (которые лезут и лезут в руки), остальные выбирают между кефиром и комуналкой. В чём вы видите противоречия? Знакомыл рыл торгует участками в бориспольском районе, говорит неликвид который раньше по 300 уе сотка даже смотреть не хотели сейчас гребут по 750-1500, а участки в сёлах и "котеджных городках" взлетели до 2500 уе сотка где коммуникаций только электричество. Бориспольский это ещё самый дешевый район из пригородов. В Ирпене участок до 10-15куе сотка доходит. Не знаешь куда деньги деть - стройся!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:05

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.

Уже не знают какой бред придумать :mrgreen: То Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?


А что вы все тут разбрасываетесь оскорблениями ? Какие-то бесквартирные Киево- и гидрофобы + один снобирующий пролетарий скрытого монтажа.
Вы вообще специалисты в чем-то, инвесторы ? У вас есть обьяснение росту цен ? Вот тот бред про походы на Киев из-за комуналки, это свидетельство что вы к интернету совсем недавно подключились. Страна пережила 2 майдана, кучу газовых и реальную войну и никогда не было взрывов именно по социальным причинам. Вот за символ веры типа морковки от ЕС еще могут народ накрутить, я даже скорее поверю в бунт из-за запрета вывода конденсата от кондиционеров на улицу(как в Туркмении), но вот из-за комунала это нужно пересмотреть подпольных передач пиховшека, чтобы поверить.

Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:23

fox767676 Ох рыл и тролль, прокомментируйте свой бред о 100 куе каждому украинскому бомжу на квартирку в Киеве? Или бред о
желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию
.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:30

  BIGor написав:fox767676 Ох рыл и тролль, прокомментируйте свой бред о 100 куе каждому украинскому бомжу на квартирку в Киеве? Или бред о
желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию
.

Сам ты рыл, только облажавшийся и нищий. Что мне комментировать, кому обьяснять? Тебе безработному\бездельнику, что после 2020 когда людей кинули с офисами и транспортом, люди поняли что надо рассчитывать на себя, и при покупке стали отдавать выбор большему метражу, а те кто уже купил недостаточно большое, как я , решили попридержать старое, если оно близко к дому?
Я не виноват что ФЕД не наливает бомжам типа BIGor, если его интересует киевская недвижимость, пусть идет в строители-сантехники-плиточники, у них все шансы заработать на эконом или даже комфорт
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 чер, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д

Сколько у нас экспортеров людей которым нужен КРЖН? Сколько нужно квартир в Киеве Ахметову и Бахматюку? ИТ-мекка - сильно заезженная пластинка, все переходят в онлайн - поэтому чуть больший спрос на дешевое ИТ у западных заказчиков. Сколько именно от ФЕД-а ИТ-ник получит? А маляры и маникюрщицы - это вообще бредовый зашквар. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:34

fox767676 рыл, ты сбрендил. Продажи худо идут?
BIGor
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