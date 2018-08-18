Додано: Нед 20 чер, 2021 09:05

BIGor написав: fox767676 написав: Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго. Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.

Уже не знают какой бред придумать То Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли? Уже не знают какой бред придуматьТо Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?

А что вы все тут разбрасываетесь оскорблениями ? Какие-то бесквартирные Киево- и гидрофобы + один снобирующий пролетарий скрытого монтажа.Вы вообще специалисты в чем-то, инвесторы ? У вас есть обьяснение росту цен ? Вот тот бред про походы на Киев из-за комуналки, это свидетельство что вы к интернету совсем недавно подключились. Страна пережила 2 майдана, кучу газовых и реальную войну и никогда не было взрывов именно по социальным причинам. Вот за символ веры типа морковки от ЕС еще могут народ накрутить, я даже скорее поверю в бунт из-за запрета вывода конденсата от кондиционеров на улицу(как в Туркмении), но вот из-за комунала это нужно пересмотреть подпольных передач пиховшека, чтобы поверить.Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д