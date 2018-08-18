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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 чер, 2021 06:44
Libo написав: rjkz написав:
Кто кем окажется? Кто выигрывшим? Кто проигравшим?
По крайней мере не проиграют те, у которых:
а/ есть добротное жилье и 20 соток;
б/ образование и/или профессиональные навыки, дающие возможность трудиться и зарабатывать на жизнь, а также быстро переучиваться;
в/ хорошее здоровье;
г/ есть сбережения в золоте и серебре.
Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі? Це тобі не язиком молоти сім мішків гречаної вовни! І не мажорити на гроші папіка-поміщика!
В реальній Україні - наявність освіти і кваліфікації - нічого не дає. Точніше, дає ЗП 12000 грн((((
Це тобі не Америка, з якої ти втік із-за проблем з американським законом (((
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Додано: Нед 20 чер, 2021 06:50
rjkz написав:
АдиЁты.
Кстати, хороший пример инвестиций в "модные мопы" во времени.
Такие вещи надо переуступать еще до сдачи дома.
И ни в коем случае не начинать ремонт "под себя", если не собираешься в этом ДОЛГО жить в ЭТОЙ квартире.
Думаю, лет через 10 тут на ветке будут плеваться от тетрисов и кановских концептрацептивов. Будет новая мода, новые люди.
Будуть 50-поверхові суперпінопластові споруди, і нові МОПи з світлодіодними гирляндами, і парковки на горищах, і екскалатори на вході в під'їзд(((
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 20 чер, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:20
rjkz написав:
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"Ремонты "для себя"" себя не окупают.
Подскажите,вы же нам из Америк уже пишете? Смотрю начали писать на регулярной основе, и постоянно в 3 ночи.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 08:42
fox767676 написав:
Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.
Уже не знают какой бред придумать
То Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 08:53
BIGor написав:
То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
та все просто, система распределения благ настолько неравномерна, что 5-10% населения не знает куда деньги пристроить (которые лезут и лезут в руки), остальные выбирают между кефиром и комуналкой. В чём вы видите противоречия? Знакомыл рыл торгует участками в бориспольском районе, говорит неликвид который раньше по 300 уе сотка даже смотреть не хотели сейчас гребут по 750-1500, а участки в сёлах и "котеджных городках" взлетели до 2500 уе сотка где коммуникаций только электричество. Бориспольский это ещё самый дешевый район из пригородов. В Ирпене участок до 10-15куе сотка доходит. Не знаешь куда деньги деть - стройся!
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:05
BIGor написав: fox767676 написав:
Все просто - глобально real estate перегрет Федей, растет везде, Майями, Киев, Прага, без разницы. + может чуток желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию. И это всерьез и надолго.
Уже не знают какой бред придумать
То Фед раздаст всем киевским бомжам по 100 куе на 1-к квартиру. То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
А что вы все тут разбрасываетесь оскорблениями ? Какие-то бесквартирные Киево- и гидрофобы + один снобирующий пролетарий скрытого монтажа.
Вы вообще специалисты в чем-то, инвесторы ? У вас есть обьяснение росту цен ? Вот тот бред про походы на Киев из-за комуналки, это свидетельство что вы к интернету совсем недавно подключились. Страна пережила 2 майдана, кучу газовых и реальную войну и никогда не было взрывов именно по социальным причинам. Вот за символ веры типа морковки от ЕС еще могут народ накрутить, я даже скорее поверю в бунт из-за запрета вывода конденсата от кондиционеров на улицу(как в Туркмении), но вот из-за комунала это нужно пересмотреть подпольных передач пиховшека, чтобы поверить.
Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:23
fox767676
Ох рыл и тролль, прокомментируйте свой бред о 100 куе каждому украинскому бомжу на квартирку в Киеве? Или бред о
желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию
.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:30
BIGor написав:fox767676
Ох рыл и тролль, прокомментируйте свой бред о 100 куе каждому украинскому бомжу на квартирку в Киеве? Или бред о
желание людей застолбить больше пространства под удаленку и какую-то базовую рекреацию
.
Сам ты рыл, только облажавшийся и нищий. Что мне комментировать, кому обьяснять? Тебе безработному\бездельнику, что после 2020 когда людей кинули с офисами и транспортом, люди поняли что надо рассчитывать на себя, и при покупке стали отдавать выбор большему метражу, а те кто уже купил недостаточно большое, как я , решили попридержать старое, если оно близко к дому?
Я не виноват что ФЕД не наливает бомжам типа BIGor, если его интересует киевская недвижимость, пусть идет в строители-сантехники-плиточники, у них все шансы заработать на эконом или даже комфорт
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 20 чер, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:33
fox767676 написав:
Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д
Сколько у нас экспортеров людей которым нужен КРЖН? Сколько нужно квартир в Киеве Ахметову и Бахматюку? ИТ-мекка - сильно заезженная пластинка, все переходят в онлайн - поэтому чуть больший спрос на дешевое ИТ у западных заказчиков. Сколько именно от ФЕД-а ИТ-ник получит? А маляры и маникюрщицы - это вообще бредовый зашквар.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:34
fox767676 рыл, ты сбрендил. Продажи худо идут?
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