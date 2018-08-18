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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7706770777087709

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:39

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д

Сколько у нас экспортеров людей которым нужен КРЖН? Сколько нужно квартир в Киеве Ахметову и Бахматюку? ИТ-мекка - сильно заезженная пластинка, все переходят в онлайн - поэтому чуть больший спрос на дешевое ИТ у западных заказчиков. Сколько именно от ФЕД-а ИТ-ник получит? А маляры и маникюрщицы - это вообще бредовый зашквар. :mrgreen:


Ой ну ты бедный бо дурный, тебе и на судьбу роптать нечегооо. Конечно Ахметов сам руду добывает, плавит, продает. К ИТ ты точно отношения не имеешь, рыл тупой, не лезь в эти вопросы а то по стенке размажу.
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:04

  BIGor написав: Сколько именно от ФЕД-а ИТ-ник получит? А маляры и маникюрщицы - это вообще бредовый зашквар. :mrgreen:


Ты совершенно не представляешь себе обращение денег. Деньги обращаются по капилярам экономики и как-то доллары доходили по этим капилярам до тебя, твоих айтишников, маляров и маникюрщиц. В трудные для экономики времена эти капиляры имеют обыкновение сжиматься и в них образуются тромбы. Вот чтобы пробить эти тромбы Фед даёт больший напор денег. Больше денег - больший напор.
Так что успокойся сам и успокой своих айтишников, маляров и маникюрщиц. Дойдут. По тем же капилярам. Скоро получите, больше чем раньше. Но и цены на вссе тоже вырастут, в т.ч. и на недвигу. Уже растут ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может и поспешил я с духовками:
https://fb.watch/6eIfzDpDk4/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:10

  Frant написав:Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі?


Чому б ні? :roll: Селянська працелюбна дитина. :oops: Звик. І досі на дачі рачкую. А як не буде що їсти, то тим більше. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:14

  Libo написав:
  BIGor написав: Сколько именно от ФЕД-а ИТ-ник получит? А маляры и маникюрщицы - это вообще бредовый зашквар. :mrgreen:


Ты совершенно не представляешь себе обращение денег. Деньги обращаются по капилярам экономики и как-то доллары доходили по этим капилярам до тебя, твоих айтишников, маляров и маникюрщиц. В трудные для экономики времена эти капиляры имеют обыкновение сжиматься и в них образуются тромбы. Вот чтобы пробить эти тромбы Фед даёт больший напор денег. Больше денег - больший напор.
Так что успокойся сам и успокой своих айтишников, маляров и маникюрщиц. Дойдут. По тем же капилярам. Скоро получите, больше чем раньше. Но и цены на вссе тоже вырастут, в т.ч. и на недвигу. Уже растут ...
:lol: :lol: :lol:

В нас то маржинальна економіка, тобто при бумі вона росте по мірі необхідності, а при кризах падає, як зайвий баласт глобальної економіки.

Перепощу ще сюди відео закинуте на валютну тему. Тама теж занадто багато свідків кінця епохи зубожіння, тому нагадаю, що ми сама бідніша країна Європи, навіть Молдова тепер багатша.

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:16

  Libo написав: цены на вссе тоже вырастут, в т.ч. и на недвигу. Уже растут ...
:lol: :lol: :lol:


дивно вони якось ростуть, в Києві 3000 дол./м.кв., а від'їхавши від столиці за ці гроші можна хату в селі купити. :?
sergikkc007
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