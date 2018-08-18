Подскажите,вы же нам из Америк уже пишете? Смотрю начали писать на регулярной основе, и постоянно в 3 ночи.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:20
Додано: Нед 20 чер, 2021 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та все просто, система распределения благ настолько неравномерна, что 5-10% населения не знает куда деньги пристроить (которые лезут и лезут в руки), остальные выбирают между кефиром и комуналкой. В чём вы видите противоречия? Знакомыл рыл торгует участками в бориспольском районе, говорит неликвид который раньше по 300 уе сотка даже смотреть не хотели сейчас гребут по 750-1500, а участки в сёлах и "котеджных городках" взлетели до 2500 уе сотка где коммуникаций только электричество. Бориспольский это ещё самый дешевый район из пригородов. В Ирпене участок до 10-15куе сотка доходит. Не знаешь куда деньги деть - стройся!
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:05
А что вы все тут разбрасываетесь оскорблениями ? Какие-то бесквартирные Киево- и гидрофобы + один снобирующий пролетарий скрытого монтажа.
Вы вообще специалисты в чем-то, инвесторы ? У вас есть обьяснение росту цен ? Вот тот бред про походы на Киев из-за комуналки, это свидетельство что вы к интернету совсем недавно подключились. Страна пережила 2 майдана, кучу газовых и реальную войну и никогда не было взрывов именно по социальным причинам. Вот за символ веры типа морковки от ЕС еще могут народ накрутить, я даже скорее поверю в бунт из-за запрета вывода конденсата от кондиционеров на улицу(как в Туркмении), но вот из-за комунала это нужно пересмотреть подпольных передач пиховшека, чтобы поверить.
Федя разбрасывает не бомжам, а людям интегрированным в мировые макроэкономические процессы - экспортерам, айтишникам, грантососам и соросятам. От них перепадает и менее интегрированым слоям - строителям, дизайнерам, маникюрщикам и т.д
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:30
Сам ты рыл, только облажавшийся и нищий. Что мне комментировать, кому обьяснять? Тебе безработному\бездельнику, что после 2020 когда людей кинули с офисами и транспортом, люди поняли что надо рассчитывать на себя, и при покупке стали отдавать выбор большему метражу, а те кто уже купил недостаточно большое, как я , решили попридержать старое, если оно близко к дому?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 чер, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:39
Ой ну ты бедный бо дурный, тебе и на судьбу роптать нечегооо. Конечно Ахметов сам руду добывает, плавит, продает. К ИТ ты точно отношения не имеешь, рыл тупой, не лезь в эти вопросы а то по стенке размажу.
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:04
Ты совершенно не представляешь себе обращение денег. Деньги обращаются по капилярам экономики и как-то доллары доходили по этим капилярам до тебя, твоих айтишников, маляров и маникюрщиц. В трудные для экономики времена эти капиляры имеют обыкновение сжиматься и в них образуются тромбы. Вот чтобы пробить эти тромбы Фед даёт больший напор денег. Больше денег - больший напор.
Так что успокойся сам и успокой своих айтишников, маляров и маникюрщиц. Дойдут. По тем же капилярам. Скоро получите, больше чем раньше. Но и цены на вссе тоже вырастут, в т.ч. и на недвигу. Уже растут ...
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может и поспешил я с духовками:
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:10
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:16
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