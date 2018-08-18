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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7707770877097710>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:33

  sergikkc007 написав:дивно вони якось ростуть, в Києві 3000 дол./м.кв., а від'їхавши від столиці за ці гроші можна хату в селі купити. :?


В таких селах как Конча Заспа, Козин и т.п. кв.м дороже стоит, чем ты написал в Киеве. И количество таких сел будет расти по мере деолигархизации страны. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:39

  rjkz написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.


Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....


"Ремонты "для себя"" себя не окупают. :lol:



Мені здається це вкрадений техповерх. З вартістю 0 грн.

260 квадратів на тростянецькій в форматі пентхаусу? :-) це щоб вся гопота района чекала як хтось вийде з квартири щоб попросить сигаретку?
Дивна у людей думка про лакшері житло.

До речі, по фото це стандартний говнострой.

Подивіться на нормальний будинок - парк авеню. 12 років. Ціна вища ніж в 2008 році.
Писав про це 100500 разів.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 20 чер, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:39

  flyman написав:В нас то маржинальна економіка, тобто при бумі вона росте по мірі необхідності, а при кризах падає, як зайвий баласт глобальної економіки.



Я ему про капиляры обращения денег, а он мне про маржинальную экономику ...
Раньше как-то же в этой маржинальной экономике доллар доходил до нашего айтишника, маляра и маникюрщицы? И новые доллары от феда точно также будут доходить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  BIGor написав:То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
та все просто, система распределения благ настолько неравномерна, что 5-10% населения не знает куда деньги пристроить (которые лезут и лезут в руки), остальные выбирают между кефиром и комуналкой. В чём вы видите противоречия? Знакомыл рыл торгует участками в бориспольском районе, говорит неликвид который раньше по 300 уе сотка даже смотреть не хотели сейчас гребут по 750-1500, а участки в сёлах и "котеджных городках" взлетели до 2500 уе сотка где коммуникаций только электричество. Бориспольский это ещё самый дешевый район из пригородов. В Ирпене участок до 10-15куе сотка доходит. Не знаешь куда деньги деть - стройся!
Тот же Бориспольский рн 25 км до двух разных линий метро (15-20 мин машиной) валом участков по 400-500 дол.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lel написав:Тот же Бориспольский рн 25 км до двух разных линий метро (15-20 мин машиной) валом участков по 400-500 дол.


Решает близость к Днепру или хотя бы к другим гидроартериям
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:50

lel речь шла про гнедин и вишенки, вся земля взлететь в цене не может её очень много )
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 чер, 2021 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:55

  Первый написав:
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).


ЗРадіо, як ти там пишеш - питай єслі шо:-)?
Не стісняйся :D


1. Газопоставляющая компания (ГПК) Нафтогаз Украины обнародовала цену в рамках тарифа Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... rif-na-gaz

2. Согласно сообщению газопоставщика, цена на газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составит 7,22 гривны за кубический метр с учетом налога на добавленную стоимость, но без учета доставки
https://tsn.ua/ru/groshi/naftogaz-uveli ... 96000.html

3. Действующие тарифы для населения (в том числе самый низкий годовой 7,96 грн):
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/

Выводы:
- годовой тариф, по которому население, использующее его, будет платить в будущем (2021-2022) отопительном сезоне на 70-130% выше, чем в прошедшем (2020-2021) отопительном сезоне;
- месячный тариф, по которому население, использующее его, платит, на 60-80% выше годового тарифа, объявляемого до начала конкретного отопительного сезона.

Ты если чего-то не понимаешь, не стесняйся разбираться...

PS: Газ на еврохабе подорожал до 13-летнего максимума
https://ukrrudprom.ua/news/Gaz_na_evroh ... imuma.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:09

  zРадио написав:
  Первый написав:
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).


ЗРадіо, як ти там пишеш - питай єслі шо:-)?
Не стісняйся :D


1. Газопоставляющая компания (ГПК) Нафтогаз Украины обнародовала цену в рамках тарифа Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... rif-na-gaz

2. Согласно сообщению газопоставщика, цена на газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составит 7,22 гривны за кубический метр с учетом налога на добавленную стоимость, но без учета доставки
https://tsn.ua/ru/groshi/naftogaz-uveli ... 96000.html

3. Действующие тарифы для населения (в том числе самый низкий годовой 7,96 грн):
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/

Выводы:
- годовой тариф, по которому население, использующее его, будет платить в будущем (2021-2022) отопительном сезоне на 70-130% выше, чем в прошедшем (2020-2021) отопительном сезоне;
- месячный тариф, по которому население, использующее его, платит, на 60-80% выше годового тарифа, объявляемого до начала конкретного отопительного сезона.

Ты если что-то не понимаешь, не стесняйся разбираться...


Прям якесь гебельс ТВ….
Ти ж розказував про 12 тисяч для опалення в кийові.
Я тобі пояснив що у Києві централізоване опалення і там 7.40 з пдв.
Накуй Ти пишеш цю фігню?
Про населення в Києві яке для підігріву їжі використовує 4 Куба це 20 грн.

Тому 100500 раз питаю, на скільки впадуть квартири за здорожчання комуналки на 78 грн по е/е та 20 грн на газ?
Навіть у хрущику ЦО.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:10

  Libo написав:
  sergikkc007 написав:дивно вони якось ростуть, в Києві 3000 дол./м.кв., а від'їхавши від столиці за ці гроші можна хату в селі купити. :?


В таких селах как Конча Заспа, Козин и т.п. кв.м дороже стоит, чем ты написал в Киеве. И количество таких сел будет расти по мере деолигархизации страны. 8)

Недавно был в козине, решил зайти в агенство недвижки. В общем из самого дешёвого предложили дачный дом советской архитектуры на трёх сотках, правда в самом селе, за 100 куе.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:11

  sergikkc007 написав:дивно вони якось ростуть, в Києві 3000 дол./м.кв., а від'їхавши від столиці за ці гроші можна хату в селі купити. :?

Никто не хочет стоять раком на городе в селе, а хотять в Киев - никуя не делать и пить кофиек за счет работодателя в офисе.
Украинская мечта.
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