Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно. P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.
Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....
"Ремонты "для себя"" себя не окупают.
Мені здається це вкрадений техповерх. З вартістю 0 грн.
260 квадратів на тростянецькій в форматі пентхаусу? це щоб вся гопота района чекала як хтось вийде з квартири щоб попросить сигаретку? Дивна у людей думка про лакшері житло.
До речі, по фото це стандартний говнострой.
Подивіться на нормальний будинок - парк авеню. 12 років. Ціна вища ніж в 2008 році. Писав про це 100500 разів.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 20 чер, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:В нас то маржинальна економіка, тобто при бумі вона росте по мірі необхідності, а при кризах падає, як зайвий баласт глобальної економіки.
Я ему про капиляры обращения денег, а он мне про маржинальную экономику ... Раньше как-то же в этой маржинальной экономике доллар доходил до нашего айтишника, маляра и маникюрщицы? И новые доллары от феда точно также будут доходить.
BIGor написав:То люди бросятся сразу менять 1-к на 2-к с доплатой 30 куе ради рабочего кабинета (хотя большинство украинцев не смогут вытянуть отопление следующей зимой и пойдут на Киев). Откуда такие бредовые мысли?
та все просто, система распределения благ настолько неравномерна, что 5-10% населения не знает куда деньги пристроить (которые лезут и лезут в руки), остальные выбирают между кефиром и комуналкой. В чём вы видите противоречия? Знакомыл рыл торгует участками в бориспольском районе, говорит неликвид который раньше по 300 уе сотка даже смотреть не хотели сейчас гребут по 750-1500, а участки в сёлах и "котеджных городках" взлетели до 2500 уе сотка где коммуникаций только электричество. Бориспольский это ещё самый дешевый район из пригородов. В Ирпене участок до 10-15куе сотка доходит. Не знаешь куда деньги деть - стройся!
Тот же Бориспольский рн 25 км до двух разных линий метро (15-20 мин машиной) валом участков по 400-500 дол.
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).
ЗРадіо, як ти там пишеш - питай єслі шо:-)? Не стісняйся
1. Газопоставляющая компания (ГПК) Нафтогаз Украины обнародовала цену в рамках тарифа Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... rif-na-gaz
Выводы: - годовой тариф, по которому население, использующее его, будет платить в будущем (2021-2022) отопительном сезоне на 70-130% выше, чем в прошедшем (2020-2021) отопительном сезоне; - месячный тариф, по которому население, использующее его, платит, на 60-80% выше годового тарифа, объявляемого до начала конкретного отопительного сезона.
Ты если чего-то не понимаешь, не стесняйся разбираться...
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).
ЗРадіо, як ти там пишеш - питай єслі шо:-)? Не стісняйся
1. Газопоставляющая компания (ГПК) Нафтогаз Украины обнародовала цену в рамках тарифа Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... rif-na-gaz
Выводы: - годовой тариф, по которому население, использующее его, будет платить в будущем (2021-2022) отопительном сезоне на 70-130% выше, чем в прошедшем (2020-2021) отопительном сезоне; - месячный тариф, по которому население, использующее его, платит, на 60-80% выше годового тарифа, объявляемого до начала конкретного отопительного сезона.
Ты если что-то не понимаешь, не стесняйся разбираться...
Прям якесь гебельс ТВ…. Ти ж розказував про 12 тисяч для опалення в кийові. Я тобі пояснив що у Києві централізоване опалення і там 7.40 з пдв. Накуй Ти пишеш цю фігню? Про населення в Києві яке для підігріву їжі використовує 4 Куба це 20 грн.
Тому 100500 раз питаю, на скільки впадуть квартири за здорожчання комуналки на 78 грн по е/е та 20 грн на газ? Навіть у хрущику ЦО.