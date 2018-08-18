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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7707770877097710

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:11

  zРадио написав:
1. Газопоставляющая компания (ГПК) Нафтогаз Украины обнародовала цену в рамках тарифа Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... rif-na-gaz



Передайте Ильичу, нам и десять по плечу. (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:15

  Первый написав:Прям якесь гебельс ТВ….
Ти ж розказував про 12 тисяч для опалення в кийові.
Я тобі пояснив що у Києві централізоване опалення і там 7.40 з пдв.
Накуй Ти пишеш цю фігню?
Про населення в Києві яке для підігріву їжі використовує 4 Куба це 20 грн.

Тому 100500 раз питаю, на скільки впадуть квартири за здорожчання комуналки на 78 грн по е/е та 20 грн на газ?
Навіть у хрущику ЦО.


ГеббельсТВ - это Первый, отрицающий удорожание коммуналки в среднем на 20% в прошедшем сезоне, несмотря на то, что Госстат приводит детализацию инфляции в разрезе услуг в ежемесячных отчетах (и электроэнергия там далеко не единственная услуга, которая подорожала).

Далее, про 12 тисяч я не писал - это ложь. Писал про возможность тарифа 3 тыс за Гкал зимой 2021-2022 гг на условиях оплаты PAYG
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:30

  hume написав:
  Libo написав:
  sergikkc007 написав:дивно вони якось ростуть, в Києві 3000 дол./м.кв., а від'їхавши від столиці за ці гроші можна хату в селі купити. :?


В таких селах как Конча Заспа, Козин и т.п. кв.м дороже стоит, чем ты написал в Киеве. И количество таких сел будет расти по мере деолигархизации страны. 8)

Недавно был в козине, решил зайти в агенство недвижки. В общем из самого дешёвого предложили дачный дом советской архитектуры на трёх сотках, правда в самом селе, за 100 куе.

типа такого? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 3124813cd4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:51

В рамках воскресного офтопа, свежие данные от Держстата по демографии. Обратите внимание что естественная убыль населения в апреле резко ускорилась.


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zzzzzz
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  #<1 ... 7707770877097710
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