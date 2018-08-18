Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: 1. Газопоставляющая компания (ГПК) Нафтогаз Украины обнародовала цену в рамках тарифа Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... rif-na-gaz
Первый написав:Прям якесь гебельс ТВ…. Ти ж розказував про 12 тисяч для опалення в кийові. Я тобі пояснив що у Києві централізоване опалення і там 7.40 з пдв. Накуй Ти пишеш цю фігню? Про населення в Києві яке для підігріву їжі використовує 4 Куба це 20 грн.
Тому 100500 раз питаю, на скільки впадуть квартири за здорожчання комуналки на 78 грн по е/е та 20 грн на газ? Навіть у хрущику ЦО.
ГеббельсТВ - это Первый, отрицающий удорожание коммуналки в среднем на 20% в прошедшем сезоне, несмотря на то, что Госстат приводит детализацию инфляции в разрезе услуг в ежемесячных отчетах (и электроэнергия там далеко не единственная услуга, которая подорожала).
Далее, про 12 тисяч я не писал - это ложь. Писал про возможность тарифа 3 тыс за Гкал зимой 2021-2022 гг на условиях оплаты PAYG