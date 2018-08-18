|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 11:51
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:09
Первый
Парк Авеню сейчас по вашему дороже чем в 2008м. Ну там район скорее всего обжили и оно подросло.
А что по цене на мой любимый райончик от Бессарабки и до гостиницы Украина - там отросло от 2008го, упало или плавает цена хоть на сталинки, хоть на монолит кучминских времён?
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:03
Впевний що упала.
В центрі люблять модні МОПи з кухнею в 30+ квадратів . Якби там хтось їх на цій гілці і не любив.
А на сьогодні сталінка це просто вбитий в хлам хрущик на стероїдах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|