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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7707770877097710

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:51

В рамках воскресного офтопа, свежие данные от Держстата по демографии. Обратите внимание что естественная убыль населения в апреле резко ускорилась.


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:09

Первый
Парк Авеню сейчас по вашему дороже чем в 2008м. Ну там район скорее всего обжили и оно подросло.
А что по цене на мой любимый райончик от Бессарабки и до гостиницы Украина - там отросло от 2008го, упало или плавает цена хоть на сталинки, хоть на монолит кучминских времён?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:03

  барабашов написав:Первый
Парк Авеню сейчас по вашему дороже чем в 2008м. Ну там район скорее всего обжили и оно подросло.
А что по цене на мой любимый райончик от Бессарабки и до гостиницы Украина - там отросло от 2008го, упало или плавает цена хоть на сталинки, хоть на монолит кучминских времён?

Впевний що упала.

В центрі люблять модні МОПи з кухнею в 30+ квадратів . Якби там хтось їх на цій гілці і не любив.
А на сьогодні сталінка це просто вбитий в хлам хрущик на стероїдах.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:26

  vitaliian написав:типа такого? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 3124813cd4

Так это он и есть :mrgreen:
Из плюсов канализасьйон и асфальт.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:26

  hume написав:
  vitaliian написав:типа такого? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 3124813cd4

Так это он и есть :mrgreen:
Из плюсов канализасьйон и асфальт.

а такое не хотите? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... LWUNp.html
vitaliian
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