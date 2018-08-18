Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый Парк Авеню сейчас по вашему дороже чем в 2008м. Ну там район скорее всего обжили и оно подросло. А что по цене на мой любимый райончик от Бессарабки и до гостиницы Украина - там отросло от 2008го, упало или плавает цена хоть на сталинки, хоть на монолит кучминских времён?
барабашов написав:Первый Парк Авеню сейчас по вашему дороже чем в 2008м. Ну там район скорее всего обжили и оно подросло. А что по цене на мой любимый райончик от Бессарабки и до гостиницы Украина - там отросло от 2008го, упало или плавает цена хоть на сталинки, хоть на монолит кучминских времён?
Впевний що упала.
В центрі люблять модні МОПи з кухнею в 30+ квадратів . Якби там хтось їх на цій гілці і не любив. А на сьогодні сталінка це просто вбитий в хлам хрущик на стероїдах.