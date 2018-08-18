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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:46
Libo написав: Frant написав:
Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі?
Чому б ні?
Селянська працелюбна дитина.
Звик. І досі на дачі рачкую. А як не буде що їсти, то тим більше.
Більше схожий на знаного представника країни Мажорії)))
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Frant
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