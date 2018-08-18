RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7708770977107711

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:46

  Libo написав:
  Frant написав:Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі?


Чому б ні? :roll: Селянська працелюбна дитина. :oops: Звик. І досі на дачі рачкую. А як не буде що їсти, то тим більше. :?

Більше схожий на знаного представника країни Мажорії)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22050
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:59

  Investor_K написав:Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?

думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7530
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:03

  flyman написав:
  Investor_K написав:А конкретнее?

учотка Первий пише, що +78 грн до платіжки, і це обрушить КРЖН

У меня в районе 1000 кВт в месяц. Будет поболее 78 грн
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 20 чер, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:04

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?

думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая.

Грешно смеяться над небедным пенсионером.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:05

  Investor_K написав:А конкретнее?

Страна изнемогает, ей срочно нужны деньги на борьбу с олигархами. Хотя бы на подкуп этих злобных врагов.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10677
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 3103 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11

  Investor_K написав:Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?


1000 кВт на місяць споживання? Промтариф.


Тебе дотувати не будуть.

Для Флая буде місячний платіж менше двох лате з мака.
Первый
 
Повідомлень: 16121
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:28

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?

думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая.

Грешно смеяться над небедным пенсионером.

Я давно заметил, что больше всех за пенсионеров "переживают" те, кто меньше всего платит налогов

Налоги не платят, но так переживают за пенсионеров, что прямо кюшать не могут
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 31.08.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Грешно смеяться над небедным пенсионером.
наоборот вами восхищаюсь, куда это 1000квт в месяц уходит, воду в бассейне греете или теслу каждый день заряжаете?.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 чер, 2021 19:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7530
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:52

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Грешно смеяться над небедным пенсионером.
наоборот вами восхищаюсь, куда это 1000квт в месяц уходит, воду в бассейне греете или теслу каждый день заряжаете?
  pesikot написав:Я давно заметил, что больше всех за пенсионеров "переживают" те, кто меньше всего платит налогов
вы как всегда правы, я за ПАП особо не переживаю он себя и без наших налогов прокормит.

Очередной, кому ПАП в штаны насрал.

Заплати все налоги, страдалец. Потом за пенсионеров переживай
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 31.08.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:07

Директор отделения ФРС в Сент-Луисе заявил о риске нового "угрожающего пузыря" на рынке недвижимости США. Для борьбы с которым, среди прочих рефляционных рисков, ожидает начало тейперинга уже в августе.

Всего за 2 последних месяца ожидания ФРС и Минфина в отношении первого rate hike поменялись c "не ранее 2024-го" до "в конце 2022-го - начале 2023-го". Если сегодняшние вербальные интервенции не охладят рынки, в течение лета ожидания по повышению ставки, вероятно, переместятся еще ближе - на середину 2022-го.

О том, как ДКП Федерального резерва влияет на глобальные рынки, в том числе украинскую экономику, я рассказывал много раз - повторяться не стану

Fed's Bullard looks to a bond-buying taper not on 'automatic pilot'
https://www.reuters.com/business/financ ... 021-06-18/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10241
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2224 раз.
Подякували: 4813 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7708770977107711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2071, 2072, 2073
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20729 3599272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 18:02
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224696
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ Банк (39)
20.06.2021 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.