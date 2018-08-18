Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:46
Libo написав: Frant написав:
Лібо, ти особисто будеш з сапкою рачкувати на городі?
Чому б ні?
Селянська працелюбна дитина.
Звик. І досі на дачі рачкую. А як не буде що їсти, то тим більше.
Більше схожий на знаного представника країни Мажорії)))
Frant
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Додано: Нед 20 чер, 2021 17:59
Investor_K написав:
Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?
думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая.
vitaliian
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:03
flyman написав: Investor_K написав:
А конкретнее?
учотка Первий пише, що +78 грн до платіжки, і це обрушить КРЖН
У меня в районе 1000 кВт в месяц. Будет поболее 78 грн
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Investor_K
в Нед 20 чер, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:04
vitaliian написав: Investor_K написав:
Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?
думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая.
Грешно смеяться над небедным пенсионером.
Investor_K
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:05
Investor_K написав:
А конкретнее?
Страна изнемогает, ей срочно нужны деньги на борьбу с олигархами. Хотя бы на подкуп этих злобных врагов.
antey1969
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11
Investor_K написав:
Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?
1000 кВт на місяць споживання? Промтариф.
Тебе дотувати не будуть.
Для Флая буде місячний платіж менше двох лате з мака.
Первый
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:28
Investor_K написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?
думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая.
Грешно смеяться над небедным пенсионером.
Я давно заметил, что больше всех за пенсионеров "переживают" те, кто меньше всего платит налогов
Налоги не платят, но так переживают за пенсионеров, что прямо кюшать не могут
pesikot
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:35
Investor_K написав:
Грешно смеяться над небедным пенсионером.
наоборот вами восхищаюсь, куда это 1000квт в месяц уходит, воду в бассейне греете или теслу каждый день заряжаете?.
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vitaliian
в Нед 20 чер, 2021 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:52
vitaliian написав: Investor_K написав:
Грешно смеяться над небедным пенсионером.
наоборот вами восхищаюсь, куда это 1000квт в месяц уходит, воду в бассейне греете или теслу каждый день заряжаете?
pesikot написав:
Я давно заметил, что больше всех за пенсионеров "переживают" те, кто меньше всего платит налогов
вы как всегда правы, я за ПАП особо не переживаю он себя и без наших налогов прокормит.
Очередной, кому ПАП в штаны насрал.
Заплати все налоги, страдалец. Потом за пенсионеров переживай
pesikot
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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:07
Директор отделения ФРС в Сент-Луисе заявил о риске нового "угрожающего пузыря" на рынке недвижимости США. Для борьбы с которым, среди прочих рефляционных рисков, ожидает начало тейперинга уже в августе.
Всего за 2 последних месяца ожидания ФРС и Минфина в отношении первого rate hike поменялись c "не ранее 2024-го" до "в конце 2022-го - начале 2023-го". Если сегодняшние вербальные интервенции не охладят рынки, в течение лета ожидания по повышению ставки, вероятно, переместятся еще ближе - на середину 2022-го.
О том, как ДКП Федерального резерва влияет на глобальные рынки, в том числе украинскую экономику, я рассказывал много раз - повторяться не стану
Fed's Bullard looks to a bond-buying taper not on 'automatic pilot' https://www.reuters.com/business/financ ... 021-06-18/
zРадио
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