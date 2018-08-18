Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:36
vitaliian написав: Investor_K написав:
Грешно смеяться над небедным пенсионером.
наоборот вами восхищаюсь, куда это 1000квт в месяц уходит, воду в бассейне греете или теслу каждый день заряжаете?.
И еще кондиционер
Investor_K
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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:50
Блин, это треш.
ЖК Курнатовского.
Место - ужас-ужас.
Стадия строительства - роемся в земле.
Планировки - печаль, ширина комнаты 2,80.
А вот ценник уже 27 тыс грн за м
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/
zzzzzz
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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:56
Ну почему они не доведут концепт Мордора до совершенства: стена с четырёх сторон. Зачем оставлять этот просвет между двумя стенами? Это же слабое место всего комплекса - заходи кто хочет.
airmax78
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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:58
airmax78 А из хорошего там Эпицентр рядом возле дома. Вильни люди смогут в любой день гонять в Эпик за стройматериалами. ремонты не должны никогда заканчиваться.
zzzzzz
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07
Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀
"О том, как ДКП Федерального резерва влияет на глобальные рынки, в том числе украинскую экономику, я рассказывал много раз - повторяться не стану"
lejko_vit
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:09
lejko_vit написав:
Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀
Смоетреть надо на экспортные товары Украины.
Вот подсолнечное масло уже начало дешеветь.
zzzzzz
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14
zzzzzz написав: lejko_vit написав:
Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀
Смоетреть надо на экспортные товары Украины.
Вот подсолнечное масло уже начало дешеветь.
Заранее извиняюсь, но это все высокопарно, в стиле Радио. Конкретизировать можете? Как именно и когда "охлаждение спроса на масло" опустит КРЖН?
lejko_vit
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:20
Обвал только в случае девала. Если считать в валюте
Investor_K
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21
lejko_vit написав: zzzzzz написав: lejko_vit написав:
Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀
Смоетреть надо на экспортные товары Украины.
Вот подсолнечное масло уже начало дешеветь.
Заранее извиняюсь, но это все высокопарно, в стиле Радио. Конкретизировать можете? Как именно и когда "охлаждение спроса на масло" опустит КРЖН?
до речі, пік ціни нижчий
flyman
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:24
Так по электроэнергии никто ничего из местных не знает?
Investor_K
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