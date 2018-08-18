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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7710771177127713>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 99
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:36

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Грешно смеяться над небедным пенсионером.
наоборот вами восхищаюсь, куда это 1000квт в месяц уходит, воду в бассейне греете или теслу каждый день заряжаете?.

И еще кондиционер
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:50

Блин, это треш.

ЖК Курнатовского.

Место - ужас-ужас.
Стадия строительства - роемся в земле.
Планировки - печаль, ширина комнаты 2,80.
А вот ценник уже 27 тыс грн за м

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:56

  zzzzzz написав:Блин, это треш.

ЖК Курнатовского.

Место - ужас-ужас.
Стадия строительства - роемся в земле.
Планировки - печаль, ширина комнаты 2,80.
А вот ценник уже 27 тыс грн за м

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/

Ну почему они не доведут концепт Мордора до совершенства: стена с четырёх сторон. Зачем оставлять этот просвет между двумя стенами? Это же слабое место всего комплекса - заходи кто хочет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:58

airmax78
А из хорошего там Эпицентр рядом возле дома. Вильни люди смогут в любой день гонять в Эпик за стройматериалами.
ремонты не должны никогда заканчиваться.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07

Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀

"О том, как ДКП Федерального резерва влияет на глобальные рынки, в том числе украинскую экономику, я рассказывал много раз - повторяться не стану"
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:09

  lejko_vit написав:Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀


Смоетреть надо на экспортные товары Украины.
Вот подсолнечное масло уже начало дешеветь.
Зображення
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14

  zzzzzz написав:
  lejko_vit написав:Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀


Смоетреть надо на экспортные товары Украины.
Вот подсолнечное масло уже начало дешеветь.
Зображення

Заранее извиняюсь, но это все высокопарно, в стиле Радио. Конкретизировать можете? Как именно и когда "охлаждение спроса на масло" опустит КРЖН?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал только в случае девала. Если считать в валюте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21

  lejko_vit написав:
  zzzzzz написав:
  lejko_vit написав:Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀


Смоетреть надо на экспортные товары Украины.
Вот подсолнечное масло уже начало дешеветь.
Зображення

Заранее извиняюсь, но это все высокопарно, в стиле Радио. Конкретизировать можете? Как именно и когда "охлаждение спроса на масло" опустит КРЖН?

до речі, пік ціни нижчий
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:24

Так по электроэнергии никто ничего из местных не знает?
Investor_K
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