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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:31
lejko_vit написав:
Заранее извиняюсь, но это все высокопарно
, в стиле Радио. Конкретизировать можете? Как именно и когда "охлаждение спроса на масло" опустит КРЖН?
Вы так ехидничаете, будто это неверный подход. Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка
lejko_vit написав:
Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀
Свой прогноз не меняю
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zРадио
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:37
zРадио написав:
Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка
А какие серьезные макроэкономические проблемы у нас вдруг нарисовались?
Я в твоем поносе и дрышлях их не просматриваю.
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Libo
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:43
Libo написав: zРадио написав:
Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка
А какие серьезные макроэкономические проблемы у нас вдруг нарисовались?
Я в твоем поносе и дрышлях их не просматриваю.
Та забей. Для тебя это китайская грамота
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zРадио
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