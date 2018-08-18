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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7710771177127713

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 99
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:31

  lejko_vit написав:Заранее извиняюсь, но это все высокопарно, в стиле Радио. Конкретизировать можете? Как именно и когда "охлаждение спроса на масло" опустит КРЖН?


Вы так ехидничаете, будто это неверный подход. Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка

  lejko_vit написав:Pадио, конктретизизуй срок обвала, а то видится так что ссылаясь на авторитетные источники ты размываешь свои прогнозы 😀


Свой прогноз не меняю
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:37

  zРадио написав: Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка


А какие серьезные макроэкономические проблемы у нас вдруг нарисовались?
Я в твоем поносе и дрышлях их не просматриваю. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:43

  Libo написав:
  zРадио написав: Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка


А какие серьезные макроэкономические проблемы у нас вдруг нарисовались?
Я в твоем поносе и дрышлях их не просматриваю. :roll:


Та забей. Для тебя это китайская грамота
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:36

  Libo написав:
  zРадио написав: Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка


А какие серьезные макроэкономические проблемы у нас вдруг нарисовались?
Я в твоем поносе и дрышлях их не просматриваю. :roll:

Проблема у нас одна: укро-бидло-їліта, яка не здатна дати раду ні державі, ні економіці, ні народу.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:39

  Investor_K написав:Так по электроэнергии никто ничего из местных не знает?

Ну, подорожчає.
Вам нічим комуналку платити?
Що робите на гілці про купівлю нерухомості?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:49

  Унуноктий написав:Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.

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ага, дешево
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Унуноктий написав:Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

ага, дешево
Ну как бы 72000 не сильно дёшево

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:17

  Унуноктий написав:
flyman написав:
  Унуноктий написав:Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

ага, дешево
Ну как бы 72000 не сильно дёшево

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

продаси дешево
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Унуноктий написав:
flyman написав:[quote="5247716:Унуноктий"]Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

ага, дешево
Ну как бы 72000 не сильно дёшево

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

продаси дешево[/quote]Почему? Всё дорожает же.

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Унуноктий
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