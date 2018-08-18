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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:43
Libo написав: zРадио написав:
Напомню, что все без исключения коррекции на рынке РН в Украине были следствием макроэкономических проблем, а не местечковых событий строительного рынка
А какие серьезные макроэкономические проблемы у нас вдруг нарисовались?
Я в твоем поносе и дрышлях их не просматриваю.
Та забей. Для тебя это китайская грамота
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zРадио
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Додано: Нед 20 чер, 2021 21:39
Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.
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Унуноктий
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Додано: Нед 20 чер, 2021 21:39
Investor_K написав:
Так по электроэнергии никто ничего из местных не знает?
Ну, подорожчає.
Вам нічим комуналку платити?
Що робите на гілці про купівлю нерухомості?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 21:49
Унуноктий написав:
Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.
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ага, дешево
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flyman
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:07
flyman написав: Унуноктий написав:
Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.
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ага, дешево
Ну как бы 72000 не сильно дёшево
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Унуноктий
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:17
Унуноктий написав: flyman написав: Унуноктий написав:
Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.
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ага, дешево
Ну как бы 72000 не сильно дёшево
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продаси дешево
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flyman
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:30
flyman написав: Унуноктий написав:
flyman написав:[quote="5247716:Унуноктий"]Как хорошо что я докупил дом. Всё дорожает. Не понравится продам.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
ага, дешево
Ну как бы 72000 не сильно дёшево
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продаси дешево[/quote]Почему? Всё дорожает же.
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Унуноктий
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:40
Унуноктий написав:
Почему? Всё дорожает же.
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уже нє
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:48
flyman написав: Унуноктий написав:
Почему? Всё дорожает же.
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уже нє
Чем докажешь?
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