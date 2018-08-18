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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:19
vitaliian написав: Investor_K написав:
Что слышно про стоимость электроэнергии с 01 июля?
думаете на красную икру не хватит? всё посчитано, с новым тарифом икра тоже будет) но кабачковая
.
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