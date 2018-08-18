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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7711771277137714

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 99
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:00

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Так по электроэнергии никто ничего из местных не знает?

Ну, подорожчає.
Вам нічим комуналку платити?
Що робите на гілці про купівлю нерухомості?

Слежу за одним проффесором и пишу отчеты о результатах куда следует.

Краще - своєчасно платіть за газ, електроенергію та комуналку!
Інакше відріжуть!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:12

Кукуруза -13%
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZC
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:17

Франте.
У мене усі гроші на депозитах.
Немає чим платити.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:17

  Investor_K написав:Франте.
У мене усі гроші на депозитах.
Немає чим платити.

продавайте єври :)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:19

  flyman написав:
  Investor_K написав:Франте.
У мене усі гроші на депозитах.
Немає чим платити.

продавайте єври :)

Жалько. Вони новенькі і хрустять приємно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Краще - своєчасно платіть за газ, електроенергію та комуналку!
Інакше відріжуть!
поделитесь опытом, что вам отрезали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:37

  vitaliian написав:
  Frant написав:Краще - своєчасно платіть за газ, електроенергію та комуналку!
Інакше відріжуть!
поделитесь опытом, что вам отрезали?
И сколько сантиметров оставили?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:49

  Kostia написав:Киеве есть город с рекой и всегда был. По логике чейнджа почему англичане такие тупые и Лондон на темзе построили если рядом океан?

река - это источник питьевой воды со всеми вытекающими.
Ромасик
 
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