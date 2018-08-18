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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 08:00
Investor_K написав: Frant написав: Investor_K написав:
Так по электроэнергии никто ничего из местных не знает?
Ну, подорожчає.
Вам нічим комуналку платити?
Що робите на гілці про купівлю нерухомості?
Слежу за одним проффесором и пишу отчеты о результатах куда следует.
Краще - своєчасно платіть за газ, електроенергію та комуналку!
Інакше відріжуть!
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:12
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:17
Франте.
У мене усі гроші на депозитах.
Немає чим платити.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:17
Investor_K написав:
Франте.
У мене усі гроші на депозитах.
Немає чим платити.
продавайте єври
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flyman
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:19
flyman написав: Investor_K написав:
Франте.
У мене усі гроші на депозитах.
Немає чим платити.
продавайте єври
Жалько. Вони новенькі і хрустять приємно.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:35
Frant написав:
Краще - своєчасно платіть за газ, електроенергію та комуналку!
Інакше відріжуть!
поделитесь опытом, что вам отрезали?
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vitaliian
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:37
vitaliian написав: Frant написав:
Краще - своєчасно платіть за газ, електроенергію та комуналку!
Інакше відріжуть!
поделитесь опытом, что вам отрезали?
И сколько сантиметров оставили?
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Investor_K
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:49
Kostia написав:
Киеве есть город с рекой и всегда был. По логике чейнджа почему англичане такие тупые и Лондон на темзе построили если рядом океан?
река - это источник питьевой воды со всеми вытекающими.
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Ромасик
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