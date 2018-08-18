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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:51
flyman написав: change_pm написав:
Відбував вчора покарання в місцях не настільки віддалених, і вирішив, як справжній побутовий інвалід** побалувати* себе в свято (у вас же сьогодні якесь світо, чи не так?)оссобуко з салатом зі свіжих овочів і авокадо
* натхнення було отримано після viande cuite au four sous fromage, qui pour une raison quelconque est considérée comme de la viande en français...
** нехай усі побутові інваліди так харчуються
А що сталося?
Араби відшмагали нагайкою за порушення духовних скрепів?
А потім змилостилися і нагодували як правовірну білу людину?
Ірина відшмагала за хамство...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:53
Ромасик написав: Kostia написав:
Киеве есть город с рекой и всегда был. По логике чейнджа почему англичане такие тупые и Лондон на темзе построили
если рядом океан?
река - это источник питьевой воды со всеми вытекающими.
Ромасик - дякую!
Лондон был основан в 43 году н. э.[15], во время вторжения в Британию римлян во главе с императором Клавдием. Ранний Лондиниум занимал очень маленькую площадь, сравнимую с размером Гайд-парка. В XIX веке археологами было установлено, что длина города с востока на запад составляла примерно 1 милю (ок. 1,6 км), а с севера на юг — примерно 0,5 мили (ок. 0,8 км). Существует теория, что уже ко времени вторжения на этой территории существовало крупное поселение, но во время археологических раскопок ничего, что бы подтвердило эту версию, не было обнаружено. Впрочем, на бо́льшей части исторического центра раскопки не проводились, и существование поселения до вторжения полностью отрицать нельзя.
Як то кажуть, чому біля ріки, а не на океані я би був щасливий взнати особисто, якщо б існувала машина часу...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 14:42
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Додано: Пон 21 чер, 2021 14:57
21 июня в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал пожар.
Пожар распространился на 4, 5 этажа и кровлю.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 15:12
change_pm написав:
Відбував вчора покарання в місцях не настільки віддалених, і вирішив, як справжній побутовий інвалід** побалувати* себе в свято (у вас же сьогодні якесь світо, чи не так?) оссобуко з салатом зі свіжих овочів і авокадо
як то Наталі заснула без цієї важливої інформації
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Додано: Пон 21 чер, 2021 15:16
Так дорожает или нет не могу понять
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Додано: Пон 21 чер, 2021 15:16
change_pm написав:
Як то кажуть, чому біля ріки, а не на океані я би був щасливий взнати особисто, якщо б існувала машина часу...
вид на океан лондоно-римлян особливо не бентежив. Скоріше навпаки - це ризик того, що твою халупу шторм знесе на кілька км вглиб суші. Ну чи в безмежні обійми океану.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 15:20
Ромасик написав:
вид на океан лондоно-римлян особливо не бентежив
change_pm написав:
Як то кажуть, чому біля ріки, а не на океані я би був щасливий взнати особисто, якщо б існувала машина часу...
. Скоріше навпаки - це ризик того, що твою халупу шторм знесе на кілька км вглиб суші. Ну чи в безмежні обійми океану.
Осьото і воно! і ще ж небезпека нападів*
* вирішив подивитись серіал Вікінги, осьо часи були, йой
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