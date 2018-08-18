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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 16:26
change_pm написав:
Роман, ше з не вечір і у вас же свято! Може там шашлики-машлики...нямки
не знаю, яке там свято, але мої гастрономічні апетити до дат і подій не прив'язані.
пс: шашлик - це святкова їжа була хіба для ваших вікінгів
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Ромасик
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:48
Унуноктий написав:
Так дорожает или нет не могу понять
таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо
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