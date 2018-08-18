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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7713771477157716

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:26

  change_pm написав:Роман, ше з не вечір і у вас же свято! Може там шашлики-машлики...нямки :P

не знаю, яке там свято, але мої гастрономічні апетити до дат і подій не прив'язані.

пс: шашлик - це святкова їжа була хіба для ваших вікінгів
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:48

  Унуноктий написав:Так дорожает или нет не могу понять



таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 18:01

  sergikkc007 написав:
  Унуноктий написав:Так дорожает или нет не могу понять

таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо

в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.

Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.

Когда жилья на всех нехватало, рост был хоть чем-то обоснован. Чем сейчас обосновать рост, доходностью от аренды 6-10% (ниже депозитов) или помидорами по 30 грн/кило? Рост всегда подогревается спросом, а не помидорами. Спрос был пока в Киев и пригород потоком ехали понаехи, имхо уже год как в Киев никто особо не едет.

Но появился другой тренд, богатые хотят переехать в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки.
vitaliian
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  #<1 ... 7713771477157716
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