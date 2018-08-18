не знаю, яке там свято, але мої гастрономічні апетити до дат і подій не прив'язані.
пс: шашлик - це святкова їжа була хіба для ваших вікінгів
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:26
Додано: Пон 21 чер, 2021 16:48
Додано: Пон 21 чер, 2021 18:01
в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.
Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.
Когда жилья на всех нехватало, рост был хоть чем-то обоснован. Чем сейчас обосновать рост, доходностью от аренды 6-10% (ниже депозитов) или помидорами по 30 грн/кило? Рост цены всегда подогревается спросом, а не ценой помидоров (которая тоже зависит от баланса спроса/предложений). Спрос был пока в Киев и пригород потоком ехали понаехи, имхо уже год как в Киев никто особо не едет.
Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.
Додано: Вів 22 чер, 2021 01:53
Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.
Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?
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