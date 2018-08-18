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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7714771577167717>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:26

  change_pm написав:Роман, ше з не вечір і у вас же свято! Може там шашлики-машлики...нямки :P

не знаю, яке там свято, але мої гастрономічні апетити до дат і подій не прив'язані.

пс: шашлик - це святкова їжа була хіба для ваших вікінгів
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:48

  Унуноктий написав:Так дорожает или нет не могу понять



таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 18:01

  sergikkc007 написав:
  Унуноктий написав:Так дорожает или нет не могу понять

таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо

в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.

Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.

Когда жилья на всех нехватало, рост был хоть чем-то обоснован. Чем сейчас обосновать рост, доходностью от аренды 6-10% (ниже депозитов) или помидорами по 30 грн/кило? Рост цены всегда подогревается спросом, а не ценой помидоров (которая тоже зависит от баланса спроса/предложений). Спрос был пока в Киев и пригород потоком ехали понаехи, имхо уже год как в Киев никто особо не едет.

Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 01:53

  vitaliian написав:в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.

Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.

Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.

  vitaliian написав:Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.

Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 05:05

  Damien написав:
  vitaliian написав:в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.

Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.

Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.

  vitaliian написав:Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.

Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?

ваша фамилия не петросян? причём тут Ирпень к написанному? В ваших фантазиях девочки стоят в очереди арендовать хорошую квартиру, ну просто желающих много а квартира в Киеве сдаётся одна.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду
ничего не имелось ввиду, у каждого понятие "комфортные условия" своё.

Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
вот вам прямо завтра хочется? может и выедет,через 10-20 лет, мне статистику о намерениях не шлют. Коттеджи это это не быстрый процесс, даже человейники по несколько лет строятся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 чер, 2021 06:31, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 05:18

  Damien написав:
  vitaliian написав:в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.

Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.

Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.

  vitaliian написав:Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.

Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?

Звісно, що він!
Місто-мрія борця з київськими общажками)))
"Ірпенятники" - найкраще житло!??
Перебої з електроенергією, колосальні автокорки зранку і увечері, необхідність купити і утримувати дві машини в сім'ї - все "переваги" котеджних містечок
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:27

  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Вартість навчання 850$/місяць
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:33

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Вартість навчання 850$/місяць
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.

Да, странно. Ну, может, со временем исправятся. Все-таки первый год работы, надо репутацию завоевать. Постепенно доведут плату до 20куе в год.
Надеюсь, они не только детей экспатов будут принимать, но и маленькую квоту для местных детей оставят. Пусть даже за дополнительную плату.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:37

  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Якраз Стас дитину буде возити в ЯКОСМОС шоколу.
Може і квартиру там купить.
flyman
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