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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 16:26
change_pm написав:
Роман, ше з не вечір і у вас же свято! Може там шашлики-машлики...нямки
не знаю, яке там свято, але мої гастрономічні апетити до дат і подій не прив'язані.
пс: шашлик - це святкова їжа була хіба для ваших вікінгів
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Ромасик
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:48
Унуноктий написав:
Так дорожает или нет не могу понять
таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо
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sergikkc007
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Додано: Пон 21 чер, 2021 18:01
sergikkc007 написав: Унуноктий написав:
Так дорожает или нет не могу понять
таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо
в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.
Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.
Когда жилья на всех нехватало, рост был хоть чем-то обоснован. Чем сейчас обосновать рост, доходностью от аренды 6-10% (ниже депозитов) или помидорами по 30 грн/кило? Рост цены всегда подогревается спросом
, а не ценой помидоров (которая тоже зависит от баланса спроса/предложений). Спрос был пока в Киев и пригород потоком ехали понаехи, имхо уже год как в Киев никто особо не едет.
Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 чер, 2021 01:53
vitaliian написав:
в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла
, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.
Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.
Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.
vitaliian написав:
Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки
. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.
Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?
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Damien
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Додано: Вів 22 чер, 2021 05:05
Damien написав: vitaliian написав:
в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла
, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.
Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.
Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.
vitaliian написав:
Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки
. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.
Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?
ваша фамилия не петросян? причём тут Ирпень к написанному? В ваших фантазиях девочки стоят в очереди арендовать хорошую квартиру, ну просто желающих много а квартира в Киеве сдаётся одна.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду
ничего не имелось ввиду, у каждого понятие "комфортные условия" своё.
Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
вот вам прямо завтра хочется? может и выедет,через 10-20 лет, мне статистику о намерениях не шлют. Коттеджи это это не быстрый процесс, даже человейники по несколько лет строятся.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 22 чер, 2021 06:31, всього редагувалось 4 разів.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 чер, 2021 05:18
Damien написав: vitaliian написав:
в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла
, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.
Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.
Вот именно это(выделенное жирным шрифтом) я слышал от девочки пару месяцев назад, которая сняла квартиру на последней моей пересдаче. Просто Вы искали лучшие варианты и они, естественно, быстро уходили. Они и сейчас быстро уходят.
vitaliian написав:
Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки
. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.
Сколько в Киеве? 4млн минимум? А где эти городки? Ну хотя бы на 400тысяч населения в сумме, которые "как грибы" выросли в последнее время. Если это прямо-таки тренд, то хотя бы 10% должны же выехать.
Или "переехать за город в более комфортные условия" имелся ввиду снова славный и неповторимый город-сказка, город-мечта Ирпень?
Звісно, що він!
Місто-мрія борця з київськими общажками)))
"Ірпенятники" - найкраще житло!??
Перебої з електроенергією, колосальні автокорки зранку і увечері, необхідність купити і утримувати дві машини в сім'ї - все "переваги" котеджних містечок
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:16
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airmax78
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:27
Вартість навчання 850$/місяць
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.
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BIGor
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:33
BIGor написав:
Вартість навчання 850$/місяць
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.
Да, странно. Ну, может, со временем исправятся. Все-таки первый год работы, надо репутацию завоевать. Постепенно доведут плату до 20куе в год.
Надеюсь, они не только детей экспатов будут принимать, но и маленькую квоту для местных детей оставят. Пусть даже за дополнительную плату.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:37
Якраз Стас дитину буде возити в ЯКОСМОС шоколу.
Може і квартиру там купить.
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flyman
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