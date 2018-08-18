Андрію, я тобі ще в страшних снах не з"являюсь ? coming soon
а поки спи сухенький
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 08:41
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:31
Супер-мега-квази растишка
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:39
Космическая Школа?
Новый проект Черновецкого?)))
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:45
Кровь стынет в жилах. Серж, я не вижу другого варианта, кроме как на падении купить биткоины и ждать X10 по ним. Других способов угнаться за ценами на киевскую недвигу у человека всего с двумя руками, двумя ногами и одной головой не существует.
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чого це стирають, якщо тут половина ролика ПРО НЕРУХОМІСТЬ?!
Народ, то хто підписався на їхній безкоштовний вебінар?
|