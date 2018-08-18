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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7714771577167717

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:41

  flyman написав:Якраз Стас дитину буде возити в ЯКОСМОС шоколу.
Може і квартиру там купить.

Андрію, я тобі ще в страшних снах не з"являюсь ? :) coming soon :)
а поки спи сухенький :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:31

Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:39

  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Космическая Школа?
Новый проект Черновецкого?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:45

  Serg-ik написав:Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля

Кровь стынет в жилах. Серж, я не вижу другого варианта, кроме как на падении купить биткоины и ждать X10 по ним. Других способов угнаться за ценами на киевскую недвигу у человека всего с двумя руками, двумя ногами и одной головой не существует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чого це стирають, якщо тут половина ролика ПРО НЕРУХОМІСТЬ?!

Народ, то хто підписався на їхній безкоштовний вебінар?
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