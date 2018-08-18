Додано: Вів 22 чер, 2021 10:29

Serg-ik написав: Супер-мега-квази растишка

Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196

Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля Супер-мега-квази растишкаПророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля

Кстати, помнится, прошел уже почти год с тех пор, как я задавал вопрос то ли Первому, то ли Прохожему (из-за идентичной риторики все время их путаю) - сколько домов сдал застройщик Enso? Ответ и сегодня тот же - ни одного. Карл, ни одного!!!И этот экзальтированный растишка Рамиль, их директор, не стесняется загонять лошков предсказаниями 3-кратного роста цен? Ну-нуМежду тем, человек вообще не отсреливает, что происходит с себестоимостью. Сырье все, кроме углеводородов, уже месяц как отлегло от ценовых пиков. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...